آموزش‌وپرورش درباره فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و اعلام کرد این مراکز مجوز رسمی ندارند و مدارک صادرشده از سوی آن‌ها در نظام آموزشی کشور قابل ارزشیابی نیست.

به گزارش تابناک؛ محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور فعالیت مدارس آن‌لاین خارجی را فاقد مجوز رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش خواند و عنوان کرد: اخیراً شاهد فعالیت مراکزی تحت عنوان مدارس آن‌لاین خارجی هستیم که با الگوبرداری از سیستم‌های home school اقدام به جذب دانش‌آموزان می‌کنند.

وی افزود: این مراکز هیچ‌گونه وجاهت قانونی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ندارند و فعالیت آنها کاملاً غیرمجاز است و هیچ‌یک از این مؤسسات پروانه تأسیس یا تأییدیه نظارتی از وزارت آموزش و پرورش دریافت نکرده‌اند.

وی در ادامه با تبیین وضعیت ثبت‌نام سامانه‌ای دانش‌آموزان در این مدارس گفت: نکته‌ای که والدین باید بدانند این است که دانش‌آموزان این مدارس در هیچ‌کدام از سامانه‌های رسمی آموزش و پرورش ایران، از جمله «سناد» یا «سیدا» ثبت‌نام نمی‌شوند.

سلیمی ادامه داد: در واقع از دیدگاه آموزشی، ثبت‌نام از این دانش‌آموزان در سیستم آموزش رسمی کشور وجود ندارد و این افراد عملاً در وضعیت بلاتکلیف آموزشی قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، اعتبار مدارک صادره توسط این مدارس را فاقد رأی از سوی کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانست و اضافه کرد: بسیاری از این مراکز با وعده صدور مدرک تحصیلی معتبر، خانواده‌ها را ترغیب به ثبت‌نام می‌کنند، اما این مدارک به‌دلیل عدم‌تبعیت از استاندارد‌های آموزشی، نظارتی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور هیچ‌گونه اعتباری ندارند و در واقع در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی که مسئولیت آن به‌عهده مرکز امور بین‌الملل است، مدارک صادره از این مراکز آن‌لاین به هیچ عنوان مورد بررسی و ارزشیابی قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: بنابراین پرونده تحصیلی این دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور یا ورود به مقاطع بالاتر با بن‌بست جدی مواجه خواهد بود.

منبع: تسنیم