En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

هشدار آموزش‌وپرورش درباره مدارس آنلاین خارجی

آموزش‌وپرورش درباره فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و اعلام کرد این مراکز مجوز رسمی ندارند و مدارک صادرشده از سوی آن‌ها در نظام آموزشی کشور قابل ارزشیابی نیست.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۲۸
| |
565 بازدید

به گزارش تابناک؛ محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور فعالیت مدارس آن‌لاین خارجی را فاقد مجوز رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش خواند و عنوان کرد: اخیراً شاهد فعالیت مراکزی تحت عنوان مدارس آن‌لاین خارجی هستیم که با الگوبرداری از سیستم‌های home school اقدام به جذب دانش‌آموزان می‌کنند.

وی افزود: این مراکز هیچ‌گونه وجاهت قانونی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ندارند و فعالیت آنها کاملاً غیرمجاز است و هیچ‌یک از این مؤسسات پروانه تأسیس یا تأییدیه نظارتی از وزارت آموزش و پرورش دریافت نکرده‌اند.

وی در ادامه با تبیین وضعیت ثبت‌نام سامانه‌ای دانش‌آموزان در این مدارس گفت: نکته‌ای که والدین باید بدانند این است که دانش‌آموزان این مدارس در هیچ‌کدام از سامانه‌های رسمی آموزش و پرورش ایران، از جمله «سناد» یا «سیدا» ثبت‌نام نمی‌شوند.

سلیمی ادامه داد: در واقع از دیدگاه آموزشی، ثبت‌نام از این دانش‌آموزان در سیستم آموزش رسمی کشور وجود ندارد و این افراد عملاً در وضعیت بلاتکلیف آموزشی قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، اعتبار مدارک صادره توسط این مدارس را فاقد رأی از سوی کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانست و اضافه کرد: بسیاری از این مراکز با وعده صدور مدرک تحصیلی معتبر، خانواده‌ها را ترغیب به ثبت‌نام می‌کنند، اما این مدارک به‌دلیل عدم‌تبعیت از استاندارد‌های آموزشی، نظارتی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور هیچ‌گونه اعتباری ندارند و در واقع در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی که مسئولیت آن به‌عهده مرکز امور بین‌الملل است، مدارک صادره از این مراکز آن‌لاین به هیچ عنوان مورد بررسی و ارزشیابی قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: بنابراین پرونده تحصیلی این دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور یا ورود به مقاطع بالاتر با بن‌بست جدی مواجه خواهد بود.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
مدارس خارج از کشور مدارس آنلاین خارجی غیرمجاز
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخستین بار آزمون مدارس داخل و خارج از کشور برگزار شد
نیم میلیون دانش‌آموز پناهنده در ایران تحصیل می‌کنند
آمار مدارس ایرانی خارج از کشور نصف شده است
واکنش به خبر تعطیلی مدرسه ایرانی در کویت
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۲۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۷۹ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005sEi
tabnak.ir/005sEi