چراغ سبز آسیا به اینفانتینو برای ادامه ریاست فیفا

کنفدراسیون فوتبال آسیا با اعلام حمایت کامل از جیانی اینفانتینو، شانس رئیس فعلی فیفا را برای انتخاب مجدد افزایش داد؛ حمایتی که معادلات انتخابات پیش رو را به سود او تغییر می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ شانس جیانی اینفانتینو برای انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) برای چهارمین دوره، پس از اعلام حمایت کامل کنفدراسیون فوتبال آسیا از او به طور چشمگیری افزایش یافت؛ اتفاقی که انزوای اروپا را بیش از پیش نمایان کرد و نشان داد اینفانتینو در آستانه انتخابات پیش رو، با رقیبی جدی روبه‌رو نیست.

این حمایت را شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، در جریان نشست فوق‌العاده مجمع عمومی این کنفدراسیون در شهر توکیو اعلام کرد. این موضع‌گیری پس از چند هفته اختلافات شدید، چرخشی قابل توجه در روابط طرفین به شمار می‌رود.

تغییر موضع آسیا پس از اختلاف با اینفانتینو

شیخ سلمان پیش‌تر در کنار الکساندر چفرین، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و ویکتور مونتالیانی، رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف)، از طرح «فیفا فوروارد اینترپرایز» انتقاد کرده بود.

این طرح با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق ایجاد نهادی جدید برای مدیریت حقوق تجاری رقابت‌های بزرگ فیفا، از جمله جام جهانی، مطرح شده بود.

اعتراض مشترک این سه مقام، آنها را به مطرح کردن احتمال درخواست استعفای اینفانتینو و متهم کردن او به «نقض اعتماد» سوق داد. همین موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره تضعیف پایگاه حمایتی رئیس فیفا را افزایش داد.

با این حال، شیخ سلمان اکنون اعلام کرده است که آسیا به طور کامل از اینفانتینو حمایت می‌کند. او همچنین بر دستیابی به تفاهم مشترک و ضرورت حرکت رو به جلو تأکید کرده است.

این چرخش پس از آن رخ داد که اینفانتینو به‌سرعت از طرح جنجالی خود عقب‌نشینی کرد و بابت شیوه مدیریتش در نشست شورای فیفا در زوریخ عذرخواهی کرد. او همچنین وعده داد که به هر فدراسیون عضو، ۲۵ میلیون دلار اختصاص دهد.

اینفانتینو گفت: در طول ۱۰ سالی که ریاست فیفا را بر عهده داشته‌ام، کمک‌های اختصاص‌یافته به هر فدراسیون عضو در سراسر جهان از یک میلیون دلار به ۲۵ میلیون دلار افزایش یافته است.

رئیس فیفا همچنین از پیشنهاد‌هایی که با روحیه اتحاد مطرح شده بودند، قدردانی کرد.

معادلات انتخاباتی؛ افزایش انزوای اروپا

حمایت تازه آسیا، کار هر نامزد احتمالی برای رقابت با اینفانتینو در انتخابات ماه مارس آینده را دشوارتر کرده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا از ۴۷ عضو، ۴۶ رأی واجد شرایط در انتخابات دارد. از سوی دیگر، اینفانتینو به طور سنتی از حمایت گسترده کشور‌های آفریقایی برخوردار است؛ قاره‌ای که ۵۴ رأی در اختیار دارد.

در آمریکای جنوبی نیز کنفدراسیون فوتبال این قاره (کونمبول) به درخواست‌ها برای استعفای اینفانتینو نپیوسته است. اقیانوسیه نیز از او حمایت می‌کند.

در مقابل، کنفدراسیون کونکاکاف با اختلاف‌نظر‌های داخلی روبه‌رو است و برخی فدراسیون‌های مهم این منطقه، از جمله مکزیک، حمایت خود را از رئیس فعلی فیفا اعلام کرده‌اند.

اروپا با ۵۵ رأی، همچنان مهم‌ترین کانون مخالفت با سیاست‌های اینفانتینو محسوب می‌شود. با این حال، کشور‌های اروپایی تاکنون نتوانسته‌اند نامزد جایگزینی را برای رقابت با او معرفی کنند.

حتی اگر اروپا بتواند تمام آرای خود را پشت سر یک نامزد واحد جمع کند، مجموع آرای این قاره تنها حدود یک‌چهارم آرای مجمع عمومی فیفا را که ۲۱۱ عضو دارد تشکیل خواهد داد.

بر همین اساس با توجه به ترکیب فعلی حمایت‌ها، احتمال ادامه ریاست اینفانتینو افزایش یافته و رقابت انتخاباتی پیش از پایان مهلت نامزدی در ۱۸ نوامبر، تا حد زیادی به سود او پیش می‌رود.

منبع: ایسنا