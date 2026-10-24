نقصی در مسیر تخلیه آب، دوربین عقب نزدیک به ۹۴ هزار رنج‌روور را به پرونده فراخوان کشانده است.

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، نزدیک به ۹۴ هزار دستگاه لندروور رنج‌روور در آمریکا به دلیل نقصی در سامانه دوربین عقب فراخوان شده‌اند؛ ایرادی که ممکن است اجازه ندهد تصویر پشت خودرو روی نمایشگر ظاهر شود. مشکل از جایی شروع می‌شود که آب به‌درستی از محفظه دوربین تخلیه نمی‌شود و می‌تواند به قطعه آسیب برساند. برای خودرویی در این سطح قیمتی، چنین نقصی پرسشی جدی درباره طراحی جزئیات، کنترل کیفیت و وابستگی سامانه‌های ایمنی به تجهیزات الکترونیکی ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا، این فراخوان ۹۳ هزار و ۹۹۷ دستگاه از برخی مدل‌های لندروور رنج‌روور مدل سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ را دربر می‌گیرد. موضوع فراخوان، نقصی در تخلیه آب از اطراف دوربین عقب است؛ آب محبوس‌شده می‌تواند به دوربین آسیب بزند و تصویر آن را از دسترس راننده خارج کند. این نقص احتمال تصادف هنگام حرکت با دنده عقب را افزایش می‌دهد، زیرا راننده بخشی از میدان دید پشت خودرو را از دست می‌دهد.

این فراخوان به معنای معیوب‌بودن تمام خودروهای رنج‌روور در این بازه مدل نیست. شمول هر خودرو به مشخصات تولید و شماره شناسایی آن بستگی دارد. همچنین، اعلام فراخوان به‌خودی‌خود به معنای ثبت تصادف یا آسیب‌دیدگی همه خودروهای مشمول نیست؛ موضوع، احتمال بروز نقص ایمنی در خودروهای مشخص‌شده است.

وقتی آب راه خروج ندارد

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دوربین عقب برای بسیاری از رانندگان به یکی از تجهیزات عادی خودرو تبدیل شده است؛ تصویری که هنگام انتخاب دنده عقب روی نمایشگر ظاهر می‌شود و فاصله خودرو با دیوار، خودروهای پارک‌شده یا عابران را نشان می‌دهد. اما پشت همین تصویر ساده، مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی، اتصالات، محفظه محافظ و مسیرهای مدیریت آب قرار دارد. اگر یکی از اجزای این مجموعه درست عمل نکند، سامانه‌ای که قرار است دید راننده را بهتر کند، ممکن است در لحظه نیاز از کار بیفتد.

در پرونده رنج‌روور، مسئله به ناکافی‌بودن سوراخ‌های تخلیه آب مربوط است. طبق اطلاعات منتشرشده از پرونده فراخوان، آب ممکن است در اطراف دوربین عقب باقی بماند و به آن آسیب برساند. در این حالت، تصویر دوربین می‌تواند مختل شود یا اصلاً روی نمایشگر ظاهر نشود.

این ایراد با خرابی موتور یا گیربکس تفاوت دارد، اما از نظر ایمنی نمی‌توان آن را صرفاً یک مشکل رفاهی دانست. دوربین عقب بخشی از سامانه کمک به راننده است و از دست رفتن تصویر آن می‌تواند تشخیص موانع را دشوارتر کند. خطر برای راننده‌ای که به تصویر نمایشگر عادت کرده، به‌ویژه هنگام پارک در فضای محدود یا حرکت در محوطه‌ای که عابر پیاده حضور دارد، قابل توجه است.

البته دوربین عقب جای آینه‌ها و بررسی مستقیم محیط را نمی‌گیرد. راننده همچنان باید اطراف خودرو را کنترل کند و هنگام حرکت با دنده عقب به موانع توجه داشته باشد. با این حال، وجود چنین نقصی در یک سامانه کمکی ایمنی نشان می‌دهد که عملکرد درست تجهیزات الکترونیکی به جزئیاتی وابسته است که ممکن است در استفاده روزمره کمتر به چشم بیایند.

راه‌حل لندروور؛ اصلاح مسیر آب و بررسی دوربین

طبق اطلاعات پرونده فراخوان، نمایندگی‌های مجاز باید سوراخ‌های تخلیه بیشتری در بخش زیرین تریم درِ عقب ایجاد کنند تا آب بهتر از این قسمت خارج شود. دوربین نیز بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، تعویض می‌شود. تعمیرات مربوط به فراخوان برای مالکان خودروهای مشمول، رایگان اعلام شده است.

این روش تعمیر نشان می‌دهد که راهکار اعلام‌شده صرفاً تعویض دوربین نیست؛ مسیر تخلیه آب نیز باید اصلاح شود تا احتمال تکرار مشکل کاهش پیدا کند. اگر فقط قطعه آسیب‌دیده تعویض شود و عامل باقی‌ماندن آب برطرف نشود، احتمال بروز دوباره ایراد همچنان مطرح خواهد بود. البته ارزیابی نهایی میزان اثربخشی تعمیر به نتایج اجرای فراخوان و داده‌های بعدی درباره تکرار نقص بستگی دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، شماره فراخوان آمریکا ۲۶V678000 و کد اعلام‌شده از سوی لندروور D171 است. نامه‌های اولیه اطلاع‌رسانی به مالکان برای ۱۱ دسامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است؛ بنابراین مالکان نباید صرفاً با دیدن خبر، فرض کنند که همه خودروهای این مدل مشمول فراخوان هستند یا تعمیر نهایی برای تمام خودروها از هم‌اکنون انجام شده است. بررسی شماره شناسایی خودرو از طریق سامانه رسمی فراخوان‌ها یا نمایندگی مجاز، راه مطمئن‌تری برای مشخص‌شدن وضعیت هر دستگاه است.

خودروی گران‌قیمت، مصون از ایرادهای کوچک نیست

رنج‌روور در بازار خودروهای لوکس جایگاهی دارد که خریدار از آن انتظار کیفیت ساخت، تجهیزات پیشرفته و عملکرد مطمئن دارد. چنین انتظاری طبیعی است؛ هرچه خودرو گران‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، هزینه تعمیر، دسترسی به قطعات و اهمیت عملکرد درست سامانه‌های الکترونیکی نیز بیشتر می‌شود. با این حال، قیمت بالا به معنای مصونیت از نقص فنی نیست.

در خودروهای امروزی، امکاناتی مانند دوربین‌های چندگانه، حسگرهای پارک، سامانه‌های پایش اطراف خودرو و نمایشگرهای بزرگ، بخش مهمی از تجربه رانندگی را تشکیل می‌دهند. این تجهیزات باید در کنار طراحی مکانیکی و بدنه، در برابر رطوبت، گردوغبار، لرزش و تغییرات دما عملکرد قابل قبولی داشته باشند. ضعف در طراحی مسیر آب یا حفاظت از یک اتصال الکترونیکی می‌تواند کارکرد سامانه‌ای را مختل کند که راننده هر روز به آن تکیه دارد.

از همین رو، ارزیابی کیفیت خودرو نباید فقط به قدرت موتور، شتاب، نوع گیربکس یا جنس تودوزی محدود بماند. دوام تجهیزات الکترونیکی و کیفیت طراحی جزئیات نیز بخشی از کیفیت واقعی خودرو هستند. فراخوان‌ها یکی از ابزارهای شناسایی و اصلاح همین ایرادها به شمار می‌روند؛ مهم آن است که نقص به‌موقع شناسایی شود، دامنه خودروهای درگیر مشخص باشد و راهکار تعمیر بتواند خطر را کاهش دهد.

در عین حال، یک فراخوان به‌تنهایی معیار کافی برای قضاوت درباره کیفیت کل یک برند نیست. برای چنین ارزیابی‌ای باید تعداد و ماهیت فراخوان‌ها، شدت نقص‌ها، نرخ تکرار ایراد، سرعت واکنش سازنده و نتیجه تعمیرات در کنار یکدیگر بررسی شوند. پرونده دوربین عقب رنج‌روور یک نقص مشخص را نشان می‌دهد، نه اینکه به‌تنهایی کیفیت همه محصولات این شرکت را تعیین کند.

درس فنی فراخوان رنج‌روور چیست؟

نکته مهم این پرونده، فاصله میان ظاهر ساده یک قطعه و نقشی است که در ایمنی خودرو بر عهده دارد. دوربین عقب قطعه‌ای کوچک در مقایسه با موتور و سامانه انتقال قدرت است، اما از کار افتادن آن می‌تواند دید راننده را محدود کند. وقتی مسیر تخلیه آب به‌اندازه کافی کارآمد نباشد، یک مسئله مربوط به مدیریت رطوبت به اختلال در یک سامانه ایمنی تبدیل می‌شود.

برای صنعت خودرو، چنین پرونده‌ای یادآور اهمیت آزمون‌های دوام در شرایط واقعی است. قطعاتی که روی بدنه یا در بخش‌های در معرض آب نصب می‌شوند، باید نه‌فقط در زمان تحویل خودرو، بلکه پس از استفاده طولانی‌مدت نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشند. بررسی مسیرهای تخلیه، آب‌بندی، اتصالات و رفتار قطعه در شرایط آب‌وهوایی متفاوت، بخشی از فرایند طراحی و اعتبارسنجی محصول است.

برای مالکان نیز پیام روشن است: روشن‌شدن نمایشگر به معنای عملکرد همیشگی و بی‌نقص دوربین نیست. اگر تصویر عقب قطع شد، تار شد یا با تأخیر ظاهر شد، راننده نباید تا زمان بررسی فنی به آن اتکا کند. هنگام حرکت با دنده عقب باید از آینه‌ها و بررسی مستقیم محیط کمک گرفت و نقص را برای بررسی به تعمیرگاه معتبر گزارش کرد.

فراخوان نزدیک به ۹۴ هزار رنج‌روور نشان می‌دهد که حتی یک نقص در مسیر خروج آب می‌تواند به مسئله‌ای در سطح ایمنی خودرو تبدیل شود. موضوع اصلی نه اندازه دوربین است و نه قیمت خودرو؛ معیار، عملکرد مطمئن سامانه‌ای است که راننده برای دیدن محیط پشت سر به آن اعتماد می‌کند. کیفیت خودرو در نهایت فقط با امکاناتی که هنگام خرید به چشم می‌آیند سنجیده نمی‌شود؛ دوام همان امکانات در سال‌های استفاده نیز بخشی از آزمون واقعی محصول است.