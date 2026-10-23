En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

زاکانی: اجازه تحمیل اراده به کشورمان را نمی‌دهیم

شهردار تهران با تأکید بر توانمندی نظامی ایران گفت طرف مقابل نمی‌تواند اراده خود را به کشور تحمیل کند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۲۱
| |
724 بازدید
زاکانی

به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی شهردار تهران در اختتامیه نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مستقل با اشاره به توانمندی‌های نظامی کشور اظهار کرد: ما برای عبور از این شرایط، در حوزه نظامی دست‌مان پر است؛ به‌گونه‌ای که در برابر هر ضربه‌ای که وارد کنند، ضربه محکم‌تری دریافت خواهند کرد. امروز این موضوع برای آن‌ها مشخص شده است. اگر تا چندی پیش تنگه هرمز به مسیری محدود برای عبور کشتی‌ها تبدیل شده بود، با اراده ایران برای بستن این تنگه، دیروز اعلام شد که تردد در آن به صفر رسیده است.

وی افزود: چند هفته پیش توفیق داشتم از محلی بازدید کنم که بخشی از روند اداره صحنه نبرد در خلیج فارس در آن به تصویر کشیده و تصمیم‌گیری‌ها در آنجا انجام می‌شد. اشراف نیروهای نظامی در این حوزه کامل و دقیق است. حتی زمانی که خدمت سردار عظمایی بودیم، ایشان اشاره می‌کرد که در این بخش، خط ارتباطی مستقیمی وجود دارد و از سوی کشورهای طرف مقابل، تماس‌هایی برقرار می‌شود و به‌طور مستمر پیام‌هایی ردوبدل می‌کنند و از ما می‌خواهند کوتاه بیاییم؛ این موضوع نشان می‌دهد که آن‌ها و اربابان‌شان در موضع ضعف قرار گرفته‌اند.

شهردار تهران با اشاره به احتمال اقدام نظامی از سوی طرف مقابل گفت: ممکن است آن‌ها دست به خطایی بزنند؛ برای مثال، نتانیاهو پنجم آبان، یعنی چهار روز دیگر، انتخابات دارد و در آمریکا نیز ۱۲ روز دیگر انتخابات برگزار می‌شود و ممکن است بخواهند دست به اقدام نادرستی بزنند؛ اما با توجه به دستاوردهای اخیر در حوزه نظامی که طی همین چند هفته از آن‌ها رونمایی شد، عملاً آن‌ها خود را باخته‌اند و نمی‌توانند اراده‌شان را به ما تحمیل کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زاکانی شهردار تهران ایران آمریکا جنگ توانمندی های نظامی
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
بیهقی؛ مورخی که «داد تاریخ را به تمام داد»
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ ما با آمریکا ادامه دارد و با تفاهم خاتمه نمی‌یابد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۰ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005sCz
tabnak.ir/005sCz