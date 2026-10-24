عضو هیئت‌ رئیسه مجلس، با اشاره به تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران تأکید کرد: برای پاسخ به هرگونه حمله احتمالی آمادگی دارد و در صورت تکرار حملات، دامنه اهداف پاسخ ایران می‌تواند گسترده‌تر از گذشته باشد.

زیرساخت‌های انرژی منطقه در صورت حمله هدف مشروع ایران هستند / دستمان برای پاسخ به آمریکا و اسرائیل بسته نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا، مبنی بر از سرگیری حملات نظامی علیه ایران، اظهار کرد: قدرت آمریکا در منطقه و جایگاه آن با افت مواجه شده و این مسئله فشارهایی را بر دولت این کشور وارد کرده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت، افزود: تردیدهای موجود درباره وضعیت منطقه و رفتارهای نمایشی برخی میانجی‌ها، در کنار ایستادگی ایران و پاسخ قاطع آن، بر بازار نفت تأثیر گذاشته و قیمت‌ها را افزایش داده است.

سلیمی ادامه داد: از سوی دیگر، آمریکا با فشارهای سیاسی ناشی از انتخابات و مشکلات اقتصادی در حوزه‌های مختلف، از جمله بازار اوراق بدهی، مواجه است. مجموعه این شرایط هزینه‌های سنگینی را برای آمریکا ایجاد کرده است؛ با این حال، ممکن است این کشور با وجود چنین هزینه‌هایی دست به اقداماتی بزند.

ایران برای پاسخ سخت و پشیمان‌کننده آمادگی دارد

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی، گفت: ایران برای پاسخ آماده است و در صورت هرگونه اقدام نظامی، پاسخ‌های سختی خواهد داد.

وی تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده، اهداف ایران در صورت تکرار حملات، بسیار گسترده‌تر از گذشته خواهد بود و دست جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ بسته نیست.

زیرساخت‌های انرژی منطقه می‌تواند هدف پاسخ ایران باشد

سلیمی با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در فراهم‌کردن امکانات برای آمریکا، اظهار کرد: کشورهایی که فضا، آب‌های سرزمینی یا پایگاه‌های خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده‌اند تا از آنها برای حمله به ایران استفاده شود، باید بدانند که این همکاری‌ها پیامدهایی خواهد داشت.

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وی افزود: برخی کشورها در حمله به ایران همراهی کرده‌اند و به نوعی شریک نظامی آمریکا در این اقدامات بوده‌اند. از این‌ رو، ما زیرساخت‌های انرژی منطقه را در صورت تکرار حملات، از جمله اهداف مشروع برای پاسخ خود می‌دانیم.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس تأکید کرد: پاسخ ایران به حمله احتمالی، صرفا به یک محدوده محدود نخواهد بود و دامنه آن می‌تواند فراتر از اهدافی باشد که در گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند.

حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، پاسخ متقابل به‌دنبال دارد

سلیمی در ادامه هشدار داد: اگر طرف مقابل بار دیگر دست به اقدامی بزند و حتی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی ایران نیز زیرساخت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را هدف مشروع پاسخ خود تلقی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: دست ایران بسته نیست و جمهوری اسلامی برای پاسخ به هرگونه اقدام احتمالی، آمادگی گسترده‌ای دارد. اگر حمله‌ای صورت بگیرد، پاسخ ایران سخت و پشیمان‌کننده خواهد بود و اظهارات و مواضع ترامپ نمی‌تواند مانع اجرای پاسخ ایران شود.

ترامپ باید بداند تاریخ درباره نقش او قضاوت خواهد کرد

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس در پایان با انتقاد از نقش ترامپ در تحولات منطقه و آنچه همراهی او با سیاست‌های نتانیاهو خواند، گفت: ترامپ باید بداند که نقش‌آفرینی در کنار نتانیاهو و همراهی با اقدامات او، در تاریخ به‌ عنوان نقطه‌ای منفی ثبت و تاریخ درباره عملکرد او در این زمینه قضاوت خواهد کرد.