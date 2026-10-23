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کد خبر:۱۴۰۰۰۰۶
کد خبر:۱۴۰۰۰۰۶
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نبض خبر

دفاع کلینتون از مسلمانان با اشاره به سوره حجرات!

بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین امریکا، می‌گوید مسلمانان نباید به خاطر دین‌شان مورد نفرت قرار گیرند. کلینتون در یک گردهمایی انتخاباتی در فلوریدا گفت: «از اینکه مسلمانان را به خاطر مسلمان بودنشان بدنام می‌کنند، خسته شده‌ام.» او با استناد به آیه‌ 13 سوره حجرات گفت که خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده تا یکدیگر را بشناسند و از همدیگر بیاموزند. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا گفت دخترش که در پانزده سالگی قرآن را از اول تا آخر خوانده بود، توجهش را به این پیام قرآن جلب کرد. بیل کلینتون تأکید کرد که از جنگ مذهبی و درگیری‌های فرهنگی خسته شده است. این، بیانیه‌ای نادر از یک رئیس جمهور سابق امریکا است که بیانگر موضع او در مورد مسلمانان است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بیل کلینتون ویدیو اسلام هراسی مسلمانان آمریکا سوره حجرات
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