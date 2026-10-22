قرائت حدیث پیامبر اسلام توسط پادشاه بریتانیا!

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا در ضیافت شام برای هیثم بن طارق آل سعید سلطان و نخست‌وزیر عمان به تلاوت حدیثی از پیامبر اکرم پرداخت. حدیث مورد اشاره منتسب به ابو برزه اسلمی است که گفته است: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا إلى حي من أحياء العرب، فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت، ما سبوك ولا ضربوك | پیامبر خدا (ص) مردی را به سوی یکی از قبیله‌های عرب فرستاد (برای دعوت یا ابلاغ پیامی)، اما آن قوم به او ناسزا گفتند و کتکش زدند. آن فرد نزد پیامبر برگشت و ماجرا را تعریف کرد. پیامبر (ص) فرمودند: «اگر به سوی مردم عمان رفته بودی، نه به تو ناسزا می‌گفتند و نه تو را کتک می‌زدند.»