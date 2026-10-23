۲ طلای بیت سیاح و زارع در دوومیدانی/والیبال نشسته زنان ایران نایب قهرمان شد

علیرضا زارع در دوی ۲۰۰ متر و صادق بیت سیاح در پرتاب نیزه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال طلا رسیدند و تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران نیز در فینال برابر چین شکست خورد و نایب قهرمان شد.

به گزارش تابناک، در پنجمین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علیرضا زارع در دوی ۲۰۰ متر کلاس T۳۵ رکورد ۲۴.۸۳ را ثبت کرد و ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی به مدال طلا رسید.

دو نماینده عراق به مدال نقره و برنز این ماده دست یافتند.

همچنین صادق بیت سیاح نماینده کشورمان در فینال پرتاب نیزه کلاس F ۴۱ با رکورد ۴۵.۷۸ در رده نخست ایستاد و قهرمان شد

بیت سیاح با ۶ ورزشکار دیگر از کشور‌های اندونزی، هند، عراق و فیلیپین به رقابت پرداخت و در پایان با رکورد ۴۵.۷۸ در رده نخست ایستاد.

نایب قهرمانی والیبال نشسته زنان ایران در ناگویا

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران امروز جمعه یکم آبان در فینال این رقابت‌ها به مصاف تیم چین رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

در این دیدار زنان والیبال نشسته ایران در ست اول ۲۲ بر ۲۵ در ست دوم ۲۰ بر ۲۵ و در ست سوم ۱۲ بر ۲۵ شکست خوردند.

همچنین ژاپن با پیروزی ۳ بر صفر برابر تایلند به مدال برنز این بازی‌ها رسید.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در این رقابت‌ها به مدال طلا رسیده بود.

منبع: ایسنا