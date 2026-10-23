به گزارش تابناک؛ در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ظریف نماینده ایران در فینال شنای ۱۰۰ متر کرال پشت قهرمان شد.

ظریف با ۷ شناگر دیگر از کشور‌های دیگر، به رقابت پرداخت و در پایان با زمان. ۱:۰۴.۲۶ در رده نخست ایستاد و طلا گرفت. این طلای شماره ۲۴ ایران بود که تقریبا کمتر انتظارش را می‌رفت.

نماینده ژاپن نقره و نماینده دیگر ایران در این ماده برنز گرفتند.

ابوالفضل ملک اولادی با رکورد ۱:۰۷.۸۸ در رده سوم ایستاد و برنز گرفت.

ظریف برنز ۱۰۰ متر آزاد را کسب کرد

همچنین پیش از این در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ ابوالفضل ظریف پور به مدال برنز دست پیدا کرده بود.

در این رقابت ابوالفضل ظریف‌پور با زمان ۵۸.۶۷ بعد از شناگران چین و ژاپن قرار گرفت.

شناگر کشورمان در این رقابت با شناگران کشور‌های عراق، ژاپن، مالزی، سریلانکا، ازبکستان و چین رقابت کرد.