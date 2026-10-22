شروین حاجی‌پور در گفت‌وگو با امیرحسین قیاسی درباره فعالیت‌هایش پس از انتشار ترانه «برای» و برخی انتقادها از این فعالیت‌ها صحبت کرد و گفت: «منتقدانم را درک می‌کنم. انتظاراتی از من به وجود آمد، ولی من مطابق آن انتظارات ظاهر نشدم. من چاره‌ای نداشتم. هیچ گزینه دیگری نداشتم. فقط و فقط تحت این شرایط می‌توانستم کار کنم. اما کسی را که از من انتقاد می‌کند، درک می‌کنم؛ چون شاید انتظار داشته بعد از آن کار، هیچ‌وقت دیگر کار نکنم.» اظهارات قابل تامل حاجی پور را می‌بینید و می‌شنوید.