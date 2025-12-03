نبض خبر
ویدیوی اولین آلبوم شروین حاجی پور که اپوزیسیون را آتش زد!
شروین حاجی پور اعلام کرد نخستین آلبوم مجوزدارش که اول دی رسماً منتشر میشود را برای پیش فروش عرضه کرده است. برخی کاربران با اشاره به صحبتهای پیشین او که گفته بود حتی از رفتن به باشگاه و خرید خانه منع شده، این مجوز را در تناقض با ادعاهایش دانستند و خشم عجیبی از سوی اپوزیسیون علیه این خواننده جوان راه افتاده است. شروین حاجی پور با انتشار یک توییت توضیح داد که بعد از سه سال ممنوعالفعالیتی و بیکاری، توانسته مجوز انتشار آلبومش را بگیرد و این موضوع را مغایر با منافع جمعی نمیداند. او تأکید کرد قصد ترک ایران را ندارد و میخواهد به فعالیت هنریاش ادامه دهد. حاجیپور همچنین در پایان نوشت که «آدمفروشی نکرده» و انتقادها از او بیانصافانه است. ویدیوی آلبوم اول شروین و همچنین توییتش را میبینید.
برچسبها:نبض خبر شروین حاجی پور ویدیو
