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طعنه عراقچی به مکرون پیرامون برنامه هسته‌ای ایران

عراقچی با اشاره به تناقضات مکرون درباره برنامه هسته‌ای ایران نوشت: در روایت خود پابرجا باشید آقای رئیس‌جمهور!
کد خبر: ۱۳۹۹۹۴۱
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طعنه عراقچی به مکرون پیرامون برنامه هسته‌ای ایران
به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در توییتی به تناقضات مکرون درباره فعالیت هسته‌ای ایران اشاره و نوشت: درست پیش از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران خارج شود، آقای مکرون در برابر کنگره آمریکا تأکید کرد که «فرانسه از برجام خارج نخواهد شد، زیرا ما آن را امضا کرده‌ایم.»

امروز، او مدعی است که همواره با «هرگونه فعالیت هسته‌ای» در ایران مخالف بوده است.

در روایت خود پابرجا باشید آقای رئیس‌جمهور!

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عباس عراقچی برنامه هسته‌ای ایران توافق هسته‌ای برجام
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