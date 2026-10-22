هشدار قالیباف به آمریکا؛ ۱۰ پیامد تلخ در انتظار شماست

قالیباف خطاب به تصمیم گیران و مردم آمریکا: اگر مسیر غلط را انتخاب کنید، هیچ نفعی نخواهید برد، تمام پیامدها تلخ و سیاه‌اند.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در توییتی نوشت: اگر فکر میکنید جنگ با ایران برایتان نفعی خواهد داشت، در اشتباه هستید چرا که این انتخاب حداقل ۱۰ پیامد تلخ برای شما به همراه خواهد آورد، از سقوط بازار سهام گرفته تا سقوط جنگنده‌ها و از افزایش بدهی تا افزایش تورم و آمار سربازان کشته شده‌تان!

تمام پیامدها برای جامعه آمریکایی سیاه خواهد بود. شما مجبور نیستید این راه را بروید اما اگر دست به این انتخاب بزنید همه پیامدها را باید تحمل کنید.

این ماتریکس ساختگی را در هم بشکنید و از این بازی تلخ و بی عاقبت خارج شوید.