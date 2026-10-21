قالیباف با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد

به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختیِ دشمن آمریکایی-صهیونی بررسی و بر تقویت مولفه‌های قدرت کشور، نقش موثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حفظ و تحکیم انسجام اجتماعی و وحدت ملی و استمرار حضور آگاهانه و بازدارنده ملت مبعوث در تجمعات میدانی، اهتمام دولت و مجلس به همکاری در جهت گره گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و پیشبرد امور مرتبط با شرکای راهبردی کشور تاکید شد.

رییس مجلس شورای اسلامی در این ملاقات گزارش‌هایی از فعالیت نمایندگان ملت از شروع جنگ تحمیلی سوم تاکنون و برنامه‌های جاری و آینده مجلس برای حل مسائل و مشکلات کشور را ارائه کرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما