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قالیباف با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۰۱
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختیِ دشمن آمریکایی-صهیونی بررسی و بر تقویت مولفه‌های قدرت کشور، نقش موثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حفظ و تحکیم انسجام اجتماعی و وحدت ملی و استمرار حضور آگاهانه و بازدارنده ملت مبعوث در تجمعات میدانی، اهتمام دولت و مجلس به همکاری در جهت گره گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و پیشبرد امور مرتبط با شرکای راهبردی کشور تاکید شد.

رییس مجلس شورای اسلامی در این ملاقات گزارش‌هایی از فعالیت نمایندگان ملت از شروع جنگ تحمیلی سوم تاکنون و برنامه‌های جاری و آینده مجلس برای حل مسائل و مشکلات کشور را ارائه کرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

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