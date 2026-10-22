دعوت وزیر علوم از دختران آذربایجانی برای تحصیل در ایران

وزیر علوم با اعلام آمادگی دانشگاه‌های ایران برای پذیرش دختران جمهوری آذربایجان، از آنان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به ایران بیایند.

به گزارش تابناک؛ حسین سیمایی صراف وزیر علوم اعلام کرد: من به عنوان وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنم که در های دانشگاه های ایران به روی دختران کشور آذربایجان برای تحصیل باز است.

ما می‌توانیم میزبان خوبی باشیم برای دختران ایمانی پیامبر اکرم که به خاطر استفاده‌ای از حق تحصیل مجبورند حجاب شرعی خودشان را ترک بکنند.