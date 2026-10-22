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فرمان جنگی خواهر رهبرکره‌شمالی به کره جنوبی

خواهر رهبر کره شمالی: مقام‌های کره جنوبی باید برای هر سناریویی آماده باشند؛ کره شمالی به هر اقدامی که در مناطق مرزی صورت گیرد، پاسخی متناسب خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۶۵
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خواهر رهبر کره شمالی

به گزارش تابناک؛ کیم یو جونگ خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اطلاعیه ای اعلام نمود، پیونگ یانگ نیروهای نظامی خود را در امتداد مرز با کره جنوبی به حال آماده‌باش کامل درخواهد آورد.

در بیانیه کیم یو جونگ آمده است: تدابیر متقابل جدید ما در سراسر نوار مرزی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار خواهند گرفت و بلندگوهایی که به سمت کره جنوبی جهت‌گیری شده‌اند، ظرف چند روز آماده‌به‌کار خواهند شد.

خواهر رهبر کره شمالی افزود: مقام‌های کره جنوبی باید برای هر سناریویی در صورت تشدید تنش‌ها آماده باشند و کره شمالی به هر اقدامی که در مناطق مرزی صورت گیرد، پاسخی متناسب خواهد داد.

کیم یو جونگ همچنین خاطرنشان کرد که تبدیل مرز با کره جنوبی به یک دژ نفوذناپذیر، خطر درگیری نظامی میان دو کشور را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

بر اساس این گزارش، این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که در سپتامبر ۲۰۲۶، انفجار مین‌های زمینی در منطقه غیرنظامی (DMZ) در امتداد مرز دو کره رخ داد و منجر به مجروح شدن سه سرباز کره جنوبی شد. سئول، کره شمالی را مسئول این انفجارها دانست و کیم یو جونگ نیز این اتهامات را رد کرد.


وزیر دفاع کره‌جنوبی پیش‌تر و پس از زخمی شدن سه سرباز این کشور در انفجار مین در منطقه غیرنظامی میان دو کره، پیونگ‌یانگ را به نقض آشکار توافق آتش‌بس متهم کرده بود.

کانگ شین چول پس از زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی گفت که انفجار در داخل منطقه غیرنظامی (DMZ) که «به احتمال زیاد» ناشی از مین‌های کره‌شمالی بوده موجب نقض آشکار توافق آتش‌بس جنگ میان دو کره است.

وی افزود: از آنجایی که مسئولیت بر عهده کره‌شمالی است، ما اقدامات مربوطه را انجام خواهیم داد.
منبع: ایرنا

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خواهر رهبر کره شمالی کیم یو جونگ نیروهای نظامی آماده باش کره جنوبی کره شمالی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2
1
پاسخ
عمرا جنگ کنند وگرنه الان بهترین موقعیته برا کره شمالی
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