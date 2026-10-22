قیمت دلار امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ به محدوده ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت دلار آمریکا امروز در بازار ارز به ۲۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است. این روند در شرایطی رقم خورده است که انتظارات تورمی بالا رفته، تقاضای هیجانی در بازار شکل گرفته و عمق بازار ارز هم محدود است؛ ترکیبی که در روزهای اخیر فشار خرید را تشدید کرده و زمینه رشد قیمتها را فراهم ساخته است.

با این رشد، قیمت یورو نیز امروز به ۳۰۵ هزار تومان رسید و درهم امارات با رقم ۷۳ هزار تومان داد و ستد میشود. بازار آزاد همچنان در مسیر نزولاتی حرکت میکند و نوسانهای روزانه آن به دقت فعالان بازار را در انتظار نگه داشته است.

روند افزایشی نرخ حواله دلار در کانال ۱۸۰ هزار تومان

در همین حال، مرکز مبادله ارز نیز امروز نرخهای حواله خود را بهروز کرده و افزایش داد. در این مرکز، نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۸۲ هزار و ۷۲۳ تومان رسید و نرخ فروش حواله دلار نیز روی رقم ۱۸۴ هزار و ۳۸۲ تومان نشست که نسبت به روز گذشته رشد را نشان میدهد.

حواله یورو گران تر شد

در بخش حواله یورو، نرخ خرید در مرکز مبادله به ۲۰۵ هزار و ۱۵ تومان رسید و نرخ فروش حواله یورو نیز ۲۰۶ هزار و ۸۷۷ تومان رقم خورد که در مقایسه با چهارشنبه گذشته افزایش یافته است. این رشد، روند صعودی بازار ارز را در کانال رسمی نیز هویدا میسازد.

افزایش نرخ حواله درهم امارات

امروز همچنین نرخ خرید حواله درهم امارات در مرکز مبادله به ۴۹ هزار و ۷۵۴ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم نیز روی سطح ۵۰ هزار و ۲۰۶ تومان فروخته میشود که نسبت به روز قبل گرانتر شده است.

مجموع این رقمها نشان میدهد فشار افزایشی هم بر بازار آزاد و هم بر نرخهای مرکز مبادله دیده میشود.