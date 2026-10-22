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خبر مهم برای داوطلبان ارشد؛ ۴ روز تا انتشار کارنامه

کارنامه نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ حاوی رتبه داوطلبان و آخرین رتبه قبولی، حداکثر تا دوشنبه ۴ آبان در سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۴۳
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آزمون کارشناسی ارشد

به گزارش تابناک؛ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ داوطلب در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی در ۱۶۵ شهرستان برگزار و کارنامه نتایج اولیه به همراه اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته‌ سوم شهریورماه اعلام شد.

بنا بر این گزارش؛ از میان ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کننده، بیش از ۴۹۷ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و بیش از ۲۵۰ هزار نفر از داوطلبان مجاز ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.

مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۴۶ هزار و ۶۳۷ نفر اعلام شده بود که این میزان پس از اصلاحیه های دفترچه راهنمای انتخاب رشته با تغییراتی مواجه شد.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شد و در مجموع تعداد ۱۵۷ هزار و ۲۳۷ متقاضی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم پذیرفته شدند.

برای متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته شده در سهمیه مربوط در کدرشته محل های انتخابی تا نقطه قبولی فرد تنظیم می شود که حداکثر تا روز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.
منبع: مهر

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