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جوکار در گفت‌و‌گو با تابناک:

شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند

رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرح شکایت درباره اظهارات امیرحسین ثابتی و بررسی آن در جلسه این هیئت خبر داد و گفت: از وی خواسته می‌شود دفاعیات و مستندات خود را ارائه کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۰۸
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شکایت از ثابتی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند

محمدصالح جوکار، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از طرح شکایت درباره اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، مبنی بر «قیمت داشتن خیلی‌ها» خبر داد و اعلام کرد که این موضوع در جلسه این هیئت مطرح شده است.

ارسال شکایت از ثابتی به دبیرخانه هیئت نظارت و دفتر نمایندگان

جوکار در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل پرونده برای بررسی  اظهارات ثابتی، گفت: شکایتی در این خصوص به دبیرخانه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال شده و در همین هفته نیز موضوع در جلسه هیئت مطرح شده است.

ثابتی دفاعیات خود را ارائه کند

وی افزود: مقرر شد به ثابتی اعلام شود دفاعیات خود را ارائه کند و مستنداتی را که درباره این موضوع در اختیار دارد، به جلسه هیئت بیاورد تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به این پرسش که آیا ثابتی برای ادعای خود مستنداتی ارائه کرده یا اساساً این عبارت را به کار برده است، توضیح داد: آنچه به دست ما رسیده، شکایت است و این موضوع در جلسه هیئت مطرح شده؛ بنابراین ایشان باید مستنداتی را که در اختیار دارد، در جلسه ارائه کند.

هفته آینده شکایت ثابتی بررسی خواهد شد

جوکار درباره زمان حضور ثابتی در هیئت نظارت نیز گفت که احتمالاً این موضوع در هفته آینده پیگیری خواهد شد.

شکایت از ثابتی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند

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در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار تابناک از جوکار خواست فارغ از جایگاه ریاست هیئت نظارت و در مقام یک نماینده مجلس، درباره تأثیر چنین اظهاراتی بر افکار عمومی و احتمال ایجاد این تصور که نمایندگان به‌دنبال مسائل دیگری هستند، اظهارنظر کند، که وی در پاسخ، گفت: اجازه بدهید من فعلاً به‌عنوان رئیس هیئت چیزی نگویم تا ایشان دفاعیاتش را ارائه کند و رسیدگی انجام شود و دفاعیات ایشان را داشته باشیم.

بر اساس اظهارات رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در حال حاضر موضوع در مرحله بررسی شکایت قرار دارد و ثابتی باید فرصت ارائه دفاعیات و مستندات خود را داشته باشد؛ از این‌ رو، هنوز نمی‌توان درباره نتیجه رسیدگی یا تصمیم احتمالی هیئت اظهارنظر قطعی کرد.

به گزارش تابناک، اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در یکی از تجمعات شبانه مبنی بر اینکه «خیلی‌ها» در مجلس «قیمت دارند»، واکنش‌های تندی را در میان نمایندگان برانگیخت؛ از غلامرضا تاجگردون که این سخنان را «توهین وقیحانه» خواند تا علیرضا نوین، نماینده تبریز، که ارائه مستندات به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را مطالبه کرد.

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محمد صالح جوکار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان امیرحسین ثابتی تهمت به نمایندگان مجلس تشکیل پرونده
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