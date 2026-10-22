به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به افت سوددهی «صبا فولاد»، عملکرد تیم مدیریتی وزارت کار را به شدت زیر سوال برد و از بی‌توجهی این وزارتخانه به بسته‌های پیشنهادی برای نجات هواپیمایی آسمان انتقاد کرد.

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بی‌تدبیری تیم مدیریتی آقای میدری در صبافولاد!

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک با انتقاد از عملکرد مدیریتی در شرکت‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره به به شرکت صبا فولاد داشت و گفت: شرکتی به نام «صبا فولاد» داریم. سود عملیاتی و سود خالص این شرکت در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، طبق صورت‌مالی حسابرسی‌شده، بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی شرکت با مغز دارد به زمین می‌خورد! آیا این نتیجه را چیزی به‌جز بی‌تدبیری تیم مدیریتی آقای میدری می‌تواند رقم بزند؟

وضعیت فاجعه بار مدیریت هواپیمایی آسمان

خضریان در بخشی دیگری از صحبت هایش به سراغ وضعیت آشفته یکی از شرکت‌های هواپیمایی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری رفت و گفت: وضعیت هواپیمایی آسمان را ببینید که یک‌بار هم در صحن علنی مجلس به آن اشاره کردم. امروز این شرکت در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ ما این تذکر‌ها را از پیش داده بودیم؛ یعنی یک‌دفعه به نقطه استیضاح نرسیده‌ایم.

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نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: من در رابطه با هواپیمایی آسمان تنها یک بار به دفتر آقای وزیر کار رفتم؛ آن هم در موضوعی که: مگر آقای دکتر پزشکیان نمی‌گویند اگر کسی ایده‌ای دارد، بیاید ارائه کند؟ ما درباره موضوع آسمان به یک طراحی رسیده بودیم و ایده‌ای روی میز گذاشتیم که بشود این شرکت را از فاجعه نجات داد. تنها یک بار در دفتر کار آقای میدری خدمت ایشان رسیدم؛ آن هم به این صورت که معاونشان تماس گرفتم و گفتم در موضوع آسمان می‌خواهم صحبت کنم و ایده کارآمدی داریم که می‌تواند آن‌جا را نجات بدهد.

ایشان صحبت‌ها را شنید و قرار بر بررسی شد؛ اما تا همین لحظه‌ای که با شما صحبت می‌کنم، هیچ‌کس بعداً با ما تماسی نگرفته که: «بیایید این موضوعی را که گفتید بررسی کنیم؛ پروپوزالی که ارائه دادید را در بیاوریم و ببینیم اصلاً قابل انجام هست یا نیست.» هیچ‌کس رجوعی نکرد! و هواپیمایی آسمان می‌بینید که چگونه با مغز به زمین خورده و در چه وضعیت اقتصادی فلاکت‌باری به سر می‌برد؛ وضعیتی که اگر بخواهم درباره جزئیاتش صحبت کنم، اصلاً از حوصله این جلسه خارج است.

شستا؛ سرمایه ای که در حال از دست رفتن است

خضریان در بخش دیگری از گفتکو با تابناک با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته و بی‌توجهی مسئولان به قانون شفافیت افزود: «چند وقت پیش نامه‌ای به صندوق بازنشستگی و شستا زدم که چرا قانون شفافیت را رعایت نمی‌کنید؟ چرا اعضای هیئت‌مدیره خود را معرفی نمی‌کنید تا در سامانه‌ها بارگذاری و به‌روزرسانی شود؟ این حداقل ماجراست؛ من نه به عنوان یک مسئول، بلکه به عنوان یک شهروند باید بتوانم بر مجموعه‌ای نظارت کنم که ماهانه از حقوق من کسر و به حساب شما واریز می‌شود و با آن حقوق دریافت می‌کنید. متأسفانه در شرکت‌های زیان‌ده، در پایان سال ارقام بالایی را به عنوان پاداش برای خود برمی‌دارید و حقوق‌های نجومی رد می‌کنید؛ خب این وضعیت نابسامان همچنان ادامه دارد.»

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عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: «طبق صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، شستا با وجود تورم ۴۵ درصدی که در آن برهه حاکم بود و همچنین افزایش شدید نرخ تسعیر ارز عملکرد قابل قبولی نداشته است؛ در حالی که اگر در آن مقطع ریال در بانک گذاشته می‌شد سود بیشتری می‌داد، شستا نسبت به سال مالی گذشته تنها ۱۳ درصد افزایش سود خالص داشته است. این یعنی سرمایه در حال از دست رفتن است؛ یعنی در شرایطی با تورم ۴۵ درصدی و رشدی که نرخ ارز داشته، با سود ریالی ۱۳ درصدی عملاً ضرر کرده‌اید و دیگر نمی‌توان نام آن را سود گذاشت.»