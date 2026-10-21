جزئیات قاچاق ماهانه ۹ میلیون لیتر سوخت در ایلام

به گزارش تابناک؛ ایوب چراغی، دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام در حاشیه هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی که در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایلام برگزار شد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ایلام، اظهار کرد: حذف پروانه‌ها نامتعارف سوخت یکی از موفق‌ترین برنامه‌های کارگروه در کنترل و مقابله با قاچاق سوخت است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای مبارزه با قاچاق سوخت، گفت: این دستورالعمل سال گذشته پس از تأیید رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام از پیشگیری قاچاق نزدیک به ۹ میلیون لیتر سوخت در ماه، با حذف پروانه‌های نامتعارف سوخت ناوگان درون‌شهری خبر داد و تصریح کرد: از همه دستگاه قضایی، بازرسی کل، نیرو‌های امنیتی، انتظامی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در اجرای برنامه‌های کمیسیون تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح نصب دستگاه پایش سوخت روی تراکتور‌های بخش کشاورزی افزود: این طرح با همکاری فرمانداران، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال اجراست. پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان سال همه این ماشین‌آلات به سامانه پایش سوخت مجهز شوند و این اقدام به مدیریت و پیشگیری از قاچاق سوخت کمک خواهد کرد

چراغی همچنین از برخورد با صدور بارنامه‌های صوری خبر داد و افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۱۰۲ مورد تخلف در صدور اسناد صوری را شناسایی کرده و پرونده‌ها برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی و نظارتی ارجاع شده است که در این راستا باید با متخلفان و سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب در این حوزه برخورد جدی صورت گیرد.

چراغی گفت: به استناد دستورالعمل ارسالی از ستاد مرکزی مباززه با قاچاق کالا و ارز پرداخت آنی پاداش کشفیات حوزه سوخت نیز عملیاتی شده و دستورالعمل مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است تا از تلاش کاشفان به‌صورت نظام‌مند و سریع پشتیبانی شود.

دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام، افزود: گنجاندن دو محور مقابله با اسناد صوری و برخورد با قاچاق سازمان‌یافته در نشست‌های آینده ضرورت دارد.

منبع: تسنیم