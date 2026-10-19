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خودرو
کد خبر:۱۳۹۹۴۵۲
کد خبر:۱۳۹۹۴۵۲
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نبض خبر

تصاویر خودرو با 178 کارت سوخت در سیریک!

مأموران انتظامی پاسگاه شهید مَردان شهرستان سیریک، یک خودروی متخلف با ۱۷۸ کارت سوخت را توقیف کردند. محمدی رئیس دادگستری سیریک گفت: «مأموران در بازرسی دقیق از یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵، یک مخزن فلزی دست‌ساز و جاسازی شده برای حمل غیرمجاز سوخت، و ۱۷۸ عدد کارت بنزین کشف و ضبط کردند! تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سرشبکه‌ها و سایر همدستان احتمالی متهم ادامه دارد. در این رابطه یک متهم دستگیر شد.»
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