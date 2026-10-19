تصاویر خودرو با 178 کارت سوخت در سیریک!

مأموران انتظامی پاسگاه شهید مَردان شهرستان سیریک، یک خودروی متخلف با ۱۷۸ کارت سوخت را توقیف کردند. محمدی رئیس دادگستری سیریک گفت: «مأموران در بازرسی دقیق از یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵، یک مخزن فلزی دست‌ساز و جاسازی شده برای حمل غیرمجاز سوخت، و ۱۷۸ عدد کارت بنزین کشف و ضبط کردند! تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سرشبکه‌ها و سایر همدستان احتمالی متهم ادامه دارد. در این رابطه یک متهم دستگیر شد.»