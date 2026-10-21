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آدم‌ربایی مرگبار برای اخاذی ۴۰ میلیارد تومانی

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف جسد سوخته جوانی ۲۱ ساله خبر داد که آدم‌ربایان با هدف اخاذی ۴۰ میلیارد تومان او را ربوده بودند.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۳۱
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به گزارش تابناک؛ پرونده آدم‌ربایی و اخاذی ۴۰ میلیاردی با کشف جسد سوخته جوان ۲۱ ساله و دستگیری ۶ متهم وارد مرحله تازه‌ای شد.

سرهنگ مرتضی نثاری می‌گوید که در جریان تحقیقات تخصصی کارآگاهان، ۶ متهم در استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز دستگیر شدند و بررسی‌ها نشان داد گروگان پس از انتقال به مخفیگاهی در نظرآباد، تحت شکنجه قرار گرفته بود.

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گروگان‌گیری با وعده تحویل گواهینامه

رسیدگی به موضوع از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ و در پی شکایت خانواده جوانی ۲۱ ساله درباره ربایش او آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد این جوان در ۳۱ مردادماه، پس از تماس تلفنی فردی که مدعی ارسال گواهینامه رانندگی او از طریق پست بود، برای دریافت مدرک به محل قراری در حوالی شهرری رفت؛ اما در آنجا ۵ مرد با استفاده از یک دستگاه پژو ۴۰۵ او را به زور ربوده و چند روز بعد، آدم‌ربایان با تماس از طریق خط تلفن گروگان و ارسال تصاویر شکنجه او، از خانواده‌اش ۴۰ میلیارد تومان درخواست کردند و با تهدید به قتل گروگان، بر دریافت پول در شهر هرات افغانستان اصرار داشتند. در ادامه کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با وجود گذشت بیش از ۱۳ روز از زمان ربایش، تحقیقات تخصصی را آغاز و با بررسی دوربین‌های مداربسته ۳ متهم را در شهرستان‌های زهک و زابل دستگیر کردند.

کشف آثار شکنجه در مخفیگاه آدم‌ربایان در نظرآباد

در ادامه تحقیقات، سرنخ‌ها کارآگاهان را به شهرستان نظرآباد استان البرز رساند و با بررسی تصاویر دوربین‌های مراکز خرید، ۳ متهم دیگر شناسایی و دستگیر شده که در بازرسی از محل متهمان در نظرآباد، آثار و لوازم شکنجه و مدارک هویتی جوان ربوده‌شده کشف شد. تطبیق محل با تصاویر شکنجه ارسال‌شده برای خانواده گروگان نیز از دیگر سرنخ‌های مهم پرونده بود.

به گفته سرهنگ نثاری در بازجویی‌ها مشخص شد که ۲ نفر از آنان در عملیات ربایش مشارکت داشته و گروگان پس از انتقال به نظرآباد، در خانه متهم سوم نگهداری می‌شد. ۳ متهم دیگر نیز به افغانستان متواری شده و از مناطق مرزی با خانواده گروگان تماس می‌گرفتند.

کشف جسد سوخته گروگان ۲۱ ساله در بیابان‌های آبیک

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ می‌گوید که متهمان مدعی شدند جوان ربوده‌شده اقدام به خودکشی کرده و آنها پس از انتقال جسد به بیابان‌های اطراف منطقه، آن را سوزانده و دفن کرده‌اند. در پی این اظهارات، کارآگاهان با راهنمایی متهمان به منطقه قشلاق آبیک رفتند و جسد سوخته را کشف کردند. جسد برای بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد که با توجه به اظهارات متهمان درباره محل وقوع ربایش در منطقه فرون‌آباد پاکدشت، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی مربوط در این شهرستان ارسال شد و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد کامل پرونده و بررسی نقش هر یک از متهمان ادامه دارد.

منبع: فارس

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آدم‌ربایی اخاذی جسد سوخته گروگان‌گیری آدم‌ربایان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
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