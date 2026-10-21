پلمب رستورانها و کافههای متخلف در طرقبهشاندیز
کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۶| |
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به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی طرقبهشاندیز با اشاره به اجرای طرح «آرامش و امنیت» در شهرستان از پلمب ۱۵ واحد صنفی رستوران و کافیشاپ بهدلیل رعایتنکردن قوانین و مقررات صنفی و شئونات اسلامی خبر داد.
سرهنگ علیاکبر یاقوتی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره وقوع تخلف صنفی و شرعی در برخی واحدهای صنفی شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس تخصصی اطلاعات و اماکن قرار گرفت.
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وی تصریح کرد: مأموران پس از انجام بررسیهای تخصصی، از واحدهای صنفی اعلامشده بازدید کردند و پس از احراز تخلف و هماهنگی با مقام قضایی، این واحدها را بهدلیل رعایتنکردن قوانین و مقررات صنفی و شئونات اسلامی پلمب کردند.
فرمانده انتظامی طرقبهشاندیز، افزود: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و آنان به مراجع قضایی معرفی شدند.
منبع: فارس
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
من طرقبهشاندیز را دوست دارم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
چرا این پلمب ها همیشه در مناطق تفریحی هست؟ مثلاً آیا یک رستوان بین راهی تخلف صنفی و شرعی نمی کند؟
پلمپ کافی نیست، باید مجازات کیفری در نظر گرفت
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹