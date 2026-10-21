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پلمب رستوران‌ها و کافه‌های متخلف در طرقبه‌شاندیز

کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۶
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1580 بازدید
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۸
پلمب شد

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی طرقبه‌شاندیز با اشاره به اجرای طرح «آرامش و امنیت» در شهرستان از پلمب ۱۵ واحد صنفی رستوران و کافی‌شاپ به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین و مقررات صنفی و شئونات اسلامی خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر یاقوتی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره وقوع تخلف صنفی و شرعی در برخی واحد‌های صنفی شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس تخصصی اطلاعات و اماکن قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی، از واحد‌های صنفی اعلام‌شده بازدید کردند و پس از احراز تخلف و هماهنگی با مقام قضایی، این واحد‌ها را به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین و مقررات صنفی و شئونات اسلامی پلمب کردند.

فرمانده انتظامی طرقبه‌شاندیز، افزود: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و آنان به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: فارس

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پلمب شد طرقبه و شاندیز کافه رستوران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
6
13
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
5
6
پاسخ
من طرقبه‌شاندیز را دوست دارم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
طرقبه شاندیز هم تو را دوست دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
5
10
پاسخ
چرا این پلمب ها همیشه در مناطق تفریحی هست؟ مثلاً آیا یک رستوان بین راهی تخلف صنفی و شرعی نمی کند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
20
7
پاسخ
پلمپ کافی نیست، باید مجازات کیفری در نظر گرفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
شاید در منطقه خود مختار فرهنگی مشهد مجازات دیگری هم بکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
24
5
پاسخ
باید با کافه های مختلط برخورد بشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
کافه مختلط چیه دیگه؟
مگه کافه یا رستوران زنونه مردونه جدا داریم؟
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