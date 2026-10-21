به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی طرقبه‌شاندیز با اشاره به اجرای طرح «آرامش و امنیت» در شهرستان از پلمب ۱۵ واحد صنفی رستوران و کافی‌شاپ به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین و مقررات صنفی و شئونات اسلامی خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر یاقوتی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره وقوع تخلف صنفی و شرعی در برخی واحد‌های صنفی شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس تخصصی اطلاعات و اماکن قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی، از واحد‌های صنفی اعلام‌شده بازدید کردند و پس از احراز تخلف و هماهنگی با مقام قضایی، این واحد‌ها را به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین و مقررات صنفی و شئونات اسلامی پلمب کردند.

فرمانده انتظامی طرقبه‌شاندیز، افزود: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و آنان به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: فارس