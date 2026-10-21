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آتش‌نشانی تهران به ۱۲۹ ساختمان ناایمن هشدار داد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران، از پیگیری قضایی پرونده ۱۲۹ ساختمان ناایمن در پایتخت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۱۹
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قدرت الله محمدی

به گزارش تابناک؛ قدرت‌الله محمدی، در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش داوطلبان در مدیریت حوادث اظهار کرد: با توجه به تعدد حوادث در شهر تهران و کشور، حضور داوطلبان از اقشار و صنوف مختلف جامعه یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به نیرو‌های امدادی کمک کند. در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نفر در شهر تهران به‌صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده و برای امدادرسانی در حوادث ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: برنامه سازمان آتش‌نشانی این است که سالانه حدود دو تا سه هزار نفر به شمار داوطلبان اضافه شود. این افراد آموزش‌های مختلفی می‌بینند تا بتوانند در زمینه آموزش شهروندان و در صورت نیاز، عملیات‌های امدادی به سازمان کمک کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به تأثیر آموزش‌های شهروندی در کاهش حوادث بیان کرد: به کمک همین داوطلبان توانسته‌ایم یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان تهران را در مشاغل و بخش‌های مختلف آموزش دهیم. نتیجه این آموزش‌ها در کاهش حوادث قابل مشاهده است و حدود ۸ درصد کاهش در حریق‌ها داشته‌ایم که بخشی از آن به آموزش شهروندان مربوط می‌شود.

محمدی با بیان اینکه داوطلبان پس از آموزش سطح‌بندی می‌شوند، گفت: از بخشی از این افراد در عملیات‌ها نیز استفاده می‌کنیم. در جنگ ۱۲ روزه، داوطلبان در محل اصابت‌ها و آوار‌ها به نیرو‌های امدادی کمک کردند. امروز نیز در مانور برگزارشده، توان عملیاتی و میزان آمادگی این افراد ارزیابی می‌شود تا بتوانیم از ظرفیت آنها در حوادث مختلف استفاده کنیم.

وی درباره محل فعالیت داوطلبان توضیح داد: این افراد در بخش‌های مختلفی از جمله مترو، مراکز تجاری، مدارس، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و اماکن مسکونی حضور پیدا می‌کنند و آموزش‌های موردنیاز شهروندان را ارائه می‌دهند. هدف این است که مردم در هر محیطی که حضور دارند، بدانند چگونه از خود مراقبت کنند و در زمان بروز حادثه چه اقداماتی انجام دهند.

پیگیری قضایی پرونده ۱۲۹ ساختمان ناایمن

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران در ادامه درباره آخرین وضعیت برخورد با ساختمان‌های ناایمن و مراکز تجاری پرخطر گفت: در میان ساختمان‌های مورد پیگیری، مراکز تجاری، پاساژ‌ها و سرا‌هایی نیز وجود دارند که برخی از آنها در بازار بزرگ تهران واقع شده‌اند. برای این مراکز پرونده تشکیل شده و موضوع به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. مالکان و مسئولان این مجموعه‌ها نیز احضار شده‌اند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی تأکید کرد: روند پیگیری قضایی این پرونده‌ها ادامه دارد و باید تا پایان سال وضعیت آنها تعیین تکلیف شود؛ به‌ویژه مراکز تجاری پرتردد که روزانه تعداد زیادی از شهروندان در آنها حضور پیدا می‌کنند و بروز حادثه در آنها می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد.

محمدی با اشاره به جلوگیری از ادامه فعالیت سرای آزادی اظهار کرد: در مورد سرای آزادی، از ادامه روندی که می‌توانست به وقوع یک فاجعه منجر شود، جلوگیری کردیم؛ زیرا تخلفاتی در آنجا در حال انجام بود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مالکان و مستأجران برای رفع خطرات افزود: مالکان و مستأجران باید برای ایمن‌سازی این مراکز همکاری کنند و نسبت به حفظ اموال خود نیز حساس باشند؛ چراکه خسارت‌های مالی ناشی از آتش‌سوزی در تهران گاهی جبران‌ناپذیر است و در کنار آن، خطرات جانی نیز وجود دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: شهروندان برای خرید و تأمین نیاز‌های خانواده خود به این مراکز مراجعه می‌کنند و نباید به دلیل ناایمن بودن ساختمان‌ها جانشان به خطر بیفتد. در حوادث مراکز تجاری اطراف تهران نیز شاهد جان‌باختن تعدادی از شهروندان بوده‌ایم؛ افرادی که صرفاً برای خرید به این اماکن مراجعه کرده بودند.

محمدی در پایان با تأکید بر مسئولیت مالکان در حفظ جان و سلامت مردم گفت: مالکان این مراکز تا پایان سال برای تعیین تکلیف وضعیت ایمنی فرصت دارند و در صورت برطرف نشدن مشکلات، سازمان آتش‌نشانی در سال آینده به سمت تعطیلی این مراکز خواهد رفت.

 

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قدرت الله محمدی ساختمان ناایمن آتش‌نشانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
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