کابوس طلافروشی‌های مشهد با دستگیری سه خواهر میانسال پایان یافت. زنانی که در گروه‌های دونفره، با ظاهری آراسته اعتماد فروشندگان را جلب می‌کردند و در فرصتی کوتاه، طلاهای ویترین را به سرقت می‌بردند.

به گزارش تابناک، سه خواهر میانسال شیشه‌ای که در قالب گروه‌های ۲نفره به طلافروشی‌ها دستبرد می‌زدند، در حالی با تلاش کارآگاهان پایگاه شمال پلیس آگاهی مشهد دستگیر شدند که تحت تعقیب نیروهای انتظامی استان‌های دیگر کشور نیز قرار داشتند و به کابوس عجیب برای طلافروشی‌ها تبدیل شده بودند.

به دنبال افزایش پرونده های دستبرد به طلا فروشی ها درمشهد که با شگرد کش و روزنی صورت می گرفت ، دستورهای ویژه ای ازسوی سردار احمدنگهبان (فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی) برای بررسی سریع ماجرا صادر شد و بدین ترتیب پرونده های مذکور درپلیس آگاهی مشهد زیرذره بین تحقیقات قرارگرفت . با توجه به اهمیت موضوع ،گروهی تخصصی از کارآگاهان با نظارت مستقیم و راهنمایی های تجربی سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) وارد عمل شدند و جلسات تحلیلی جرم را برگزارکردند.

شعبده‌بازی زنان سارق در طلافروشی‌های مشهد

واکاوی سرقت های مذکور بیانگرآن بود که سارقان چندزن میانسال هستند که با ظاهری آراسته و درساعات کم تردد شبانه روز وارد طلا فروشی می شوند و با سرگرم کردن فروشنده ،به شکل ماهرانه ای که بیشتر شبیه شعبده بازی است ،طلاها را ازروی ویترین سرقت می کنند و دربرخی موارد نیز با طلاهای بدلی جایگزین می کنند.

با به دست آمدن این اطلاعات،بلافاصله گروه تخصصی کارآگاهان با هدایت سرهنگ تاج بخش(رئیس پایگاه شمال پلیس آگاهی)رصدهای اطلاعاتی را به چهره زنی زنان سارق گره زدند و بدین ترتیب با موشکافی همه تصاویر موجود دردوربین های مداربسته ،عملیات شناسایی زنان میانسال را آغازکردند. دراثنای تحقیقات وقتی تصویریکی از زنان مذکور مقابل دیدگان رئیس پایگاه شمال آگاهی قرارگرفت ،ناگهان مسیر تحقیقات تغییرکرد چرا که او دوتن ازدزدان طلاها را درحالی شناسایی کرد که آن ها را درسال 1403 دستگیر کرده بود.

از مخفیگاه‌های مشهد تا پرونده‌های تهران و البرز

بنابراین دامنه بررسی های فنی به بانک اطلاعاتی مجرمان کشید و کارآگاهان موفق شدند به نشانی مخفیگاه متهمان دست یابند. به همین خاطرخیلی زود عملیات دستگیری و محاصره هم زمان دو مخفیگاه در بولوار سرافرازان و منطقه سیدی با هماهنگی های قضایی شروع شد و کارآگاهان با دستور قاطع قاضی هاشمیان(قاضی دادسرای ناحیه ۸ مشهد)وارد مخفیگاه شدند و۲ تن از زنان سارق را به دام انداختند که مقادیری طلاهای بدلی نیز کشف شد.

با انتقال متهمان به مقرانتظامی مشخص شد که آنها با یکدیگر خواهر هستند و درقالب گروه های دو نفره به طلا فروشی ها دستبرد می زنند. برهمین اساس ،بی درنگ و به منظورجلوگیری از فرارسومین خواهر ، گروه عملیاتی به سوی بولوار رسالت حرکت کردند و سومین زن میانسال را نیز دستگیرکردند.

این متهمان که دارای سابقه کیفری هستند و به مواد مخدر صنعتی شیشه نیزاعتیاد دارند دربازجویی ها به ۶ فقره سرقت از طلا فروشی ها در مدت زمان کوتاهی اعتراف کردند و اظهارداشتند قبل ازآغاز سرقت درساعات بعدازظهر و یا اواخر شب،ابتدا خود را به طورکامل آراسته می کردند تا برای خرید طلا اطمینان طلا فروشان را جلب کنند .سپس درحالی که متصدی طلا فروشی را سرگرم می کردند با شگردی ماهرانه ،طلاهای سبک را از روی پیشخوان به سرقت می بردند.

از سوی دیگر ادامه تحقیقات نشان داد که ۳ خواهر میانسال درحالی به کابوس طلا فروشان تبدیل شده اند که از سوی پلیس آگاهی استان های تهران و البرز نیز تحت تعقیب قراردارند. اما کارآگاهان احتمال می دهند که آن ها درنقاط دیگر کشور هم با همین شگرد به طلا فروشی ها دستبرد زده باشند .بنابراین بررسی های تخصصی درحالی توسط ستوان شفیعی (افسرپرونده) ادامه دارد که پلیس ازمالباختگان خواست برای شناسایی «خواهران شیشه ای» به پایگاه شمال آگاهی دربولوار رسالت مشهد مراجعه کنند.

منبع: روزنامه خراسان