مدارس تهران امسال با کاهش چشمگیر تعداد دانش‌آموزان اتباع روبه‌رو شده‌اند. به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، شمار این دانش‌آموزان که در سال‌های گذشته حدود ۶۰ هزار نفر بود، اکنون به کمتر از ۳۰ هزار نفر رسیده است.

به گزارش تابناک؛ کاهش جمعیت دانش‌آموزان اتباع در مدارس تهران، هم‌زمان با تلاش‌ها برای جبران کمبود فضای آموزشی پایتخت، بار دیگر موضوع ظرفیت مدارس، نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و ضرورت تداوم دسترسی کودکان لازم‌التعلیم به آموزش را به یکی از محور‌های قابل توجه در حوزه آموزش و پرورش تبدیل کرده است؛ موضوعی که در کنار سیاست‌های ساماندهی اتباع، با مسئولیت آموزش و پرورش در فراهم کردن فرصت تحصیل برای کودکان واجد شرایط نیز ارتباط مستقیم دارد.

کاهش ۷۰۰۰ نفری تعداد دانش‌آموزان شهر تهران

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به ارتقای ۹ پله‌ای این استان در سرانه آموزشی، از ساخت و بهره‌برداری از هزاران کلاس درس برای جبران کمبود فضا‌های آموزشی خبر داده و اعلام کرده است که در نتیجه ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز ظرفیت نزدیک به ۳۰۰۰ کلاس درس در مدارس استان آزاد شده است. این در حالیست که تاکنون بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس با استفاده از ظرفیت دولت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس، شهرداری‌ها، خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی احداث شده و ۳۰۰۰ کلاس دیگر نیز در دست ساخت است که قرار است تا سال آینده وارد چرخه آموزشی شود.

به گفته وی تعداد دانش‌آموزان شهر تهران ۷۰۰۰ نفر کاهش یافته، اما در شهرستان‌های استان ۱۷ هزار نفر افزایش داشته است؛ موضوعی که به گفته وی، می‌تواند با شرایط اقتصادی، سرریز جمعیت تهران به شهرستان‌ها و بازگشت تعدادی از اتباع مرتبط باشد.

ثبت‌نام کمتر از ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس شهر تهران

در همین زمینه مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس شهر تهران اظهار کرد: حدود کمتر از ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع ثبت‌نام کرده‌ایم؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته حدود ۶۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران تحصیل می‌کردند و بر این اساس، کاهش حدود ۵۰ درصدی در این جمعیت داشته‌ایم.

وی افزود: با توجه به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره دانش‌آموزان لازم‌التعلیم و افرادی که مدارک لازم را دارند، همچنین دانش‌آموزانی که پیش‌تر در مدارس ما تحصیل می‌کردند و اکنون نیز در ایران حضور دارند، موظف به ثبت‌نام و فراهم کردن امکان تحصیل این دانش‌آموزان هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه بخشنامه مربوطه به مدارس و مناطق آموزش و پرورش ابلاغ شده است، ادامه داد: از نظر ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع مشکلی نداریم. دانش‌آموزان اتباعی که قصد ثبت‌نام جدید دارند، باید هولوگرام و مدارک لازم را از وزارت کشور دریافت کرده باشند تا ثبت‌نام آنها انجام شود؛ اما برای دانش‌آموزان قدیمی که پیش‌تر در مدارس ما تحصیل می‌کرده‌اند، این محدودیت وجود ندارد، چراکه این دانش‌آموزان لازم‌التعلیم هستند و ما از منظر وظیفه معلمی و مسئولیت آموزشی، موظف به فراهم کردن زمینه تحصیل آنها هستیم.

کاهش حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع از جمعیت دانش‌آموزی طی دو سال

پارسا با اشاره به تأثیر کاهش جمعیت دانش‌آموزان اتباع بر تراکم کلاس‌های درس گفت: در دو سال گذشته حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع از جمعیت دانش‌آموزی ما کاسته شده‌اند و طبیعتاً این موضوع بر تراکم دانش‌آموزی تأثیر گذاشته است؛ با این حال، برآورد من این است که تأثیر آن در هر کلاس درس به‌طور میانگین کمتر از یک دانش‌آموز بوده است.

وی با اشاره به فعالیت مدارس خیریه‌ای که به کودکان کار خدمات آموزشی ارائه می‌کنند و بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان آنها ممکن است از اتباع باشند نیز افزود: تلاش کرده‌ایم فضا‌های دولتی را در اختیار این مجموعه‌ها قرار دهیم تا با اجاره این فضا‌ها فعالیت کنند. همچنین کوشیده‌ایم در حوزه‌های آموزشی و تربیتی نیز به آنها کمک کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه مدارس دارای مجوز تحت نظارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، ادامه داد: اگر منظور، فضا‌های آموزشی غیررسمی یا به‌اصطلاح «هوم‌اسکول‌ها» باشد، این مراکز از نظر آموزش و پرورش غیرقانونی هستند و طبیعتاً امکان حمایت از آنها را نداریم؛ اما مدارسی که در چارچوب قوانین و مقررات از آموزش و پرورش مجوز گرفته‌اند و به این دانش‌آموزان خدمات ارائه می‌دهند، از جمله مدارس خیریه، مشمول حمایت ما هستند و موظفیم به آنها کمک کنیم.

پارسا با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر حمایت ویژه از این مدارس گفت: مقام عالی وزارت تأکید دارند که با توجه به خدمات خیرخواهانه این مجموعه‌ها، در بخش‌های مختلف از آنها حمایت شود. حتی اگر این مدارس در زمینه تهیه کتاب‌های درسی با مشکل مواجه باشند، تلاش می‌کنیم به آنها کمک کنیم؛ چراکه ممکن است به دلیل نداشتن کد ملی یا شناسه اتباع، امکان ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان در سامانه تهیه کتاب‌های درسی را نداشته باشند.

وی اظهار کرد: می‌توانیم از ظرفیت‌های آموزش و پرورش برای رفع این مشکلات استفاده کنیم تا این مدارس بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و خدمات آموزشی و تربیتی‌شان را به دانش‌آموزان ارائه کنند.

منبع: ایسکانیوز