بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره عدم تحقق راهکار‌های مقابله با قاچاق سوخت، گفت: بنزین در کشور ما آنقدر ارزان و در دسترس است که برای گرم کردن ویلا‌ها و شستشو استفاده می‌شود.

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در پاسخ به این سوال که برآورد قاچاق روزانه دو میلیون لیتر بنزین در تهران و مصرف آن در کارگاه‌های رنگ‌سازی، اسپری‌سازی و ویلاها بر پایه کدام اسناد و گزارش‌های رسمی استخراج شده است؟ اظهار کرد: سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که بنزین را در اختیار جایگاه‌ها قرار می‌دهد، درباره میزان مصرف و قاچاق بنزین آمار و برآوردهایی دارند.

میزان قاچاق در طول روز ثابت نیست

وی افزود: با این حال، میزان قاچاق در طول روز ثابت نیست و نمی‌توان رقم دقیقی مانند پنج یا شش میلیون لیتر را به‌ عنوان آمار قطعی روزانه اعلام کرد. میزان مصرف خودروها در فصل‌های مختلف تغییر می‌کند و قاچاق نیز از این نوسانات تأثیر می‌پذیرد.

وی افزود: در کنار این نوسانات، برخی مصارف بنزین تقریباً ثابت است؛ از جمله استفاده از آن در کارگاه‌های رنگ‌سازی و اسپری‌سازی که بنزین را به‌عنوان حلال به کار می‌برند. در بسیاری از تعمیرگاه‌ها نیز برای شست‌وشوی موتور از بنزین استفاده می‌شود. حتی برخی افراد برای پاک‌کردن روغن و آلودگی‌های ناشی از آن از بنزین استفاده می‌کنند.

از بنزین ارزان برای شستشو و گرمایش ویلاها استفاده می‌شود!

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: پایین‌بودن قیمت بنزین و در دسترس‌بودن آن، استفاده از این سوخت برای چنین مصارفی را افزایش داده است. اگر بنزین به این اندازه ارزان و در دسترس نبود، افراد برای شست‌وشوی دست یا پاک‌کردن آلودگی‌ها از مواد دیگری مانند تینر استفاده می‌کردند و با توجه به قیمت روز آن، در مصرفش صرفه‌جویی بیشتری داشتند.

سپهوند با اشاره به برخی مصارف بنزین در فصل زمستان اظهار کرد: در بعضی استخرها و برخی منازل ویلایی که سیستم گرمایش مرکزی دارند، از بنزین برای تأمین گرما استفاده می‌شود؛ البته این موضوع شامل همه استخرها و ویلاها نیست. به هر حال، بخشی از بنزین قاچاق‌شده در کلان‌شهرهایی مانند تهران در چنین مصارفی استفاده می‌شود و میزان آن نیز قابل توجه است.

هزینه ۷ میلیارد دلاری واردات بنزین

وی با اشاره به هزینه واردات بنزین گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود شش تا هفت میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده است؛ رقمی که ارز قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مدیریت مصرف سوخت را تقویت می‌کند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در پاسخ به این سؤال گفت: راهکارهای پیشین عمدتاً با این هدف اجرا می‌شدند که بنزین ارزان در دسترس مردم باشد، اما همین وضعیت زمینه سوءاستفاده از قیمت پایین و دسترسی آسان به این سوخت را فراهم می‌کرد. برای مثال، کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها قرار داده شد، اما متأسفانه استفاده از این کارت‌ها در مواردی زمینه سوءاستفاده را ایجاد کرد.

وی افزود: از سوی دیگر، کارت سوخت برخی خودروهای فرسوده که دیگر قابلیت استفاده نداشتند، همچنان فعال بود. سامانه‌ای نداشتیم که میزان پیمایش این خودروها را رصد کند و مشخص شود آیا خودرو واقعاً در حال تردد و استفاده است یا خیر. همچنین، پایش نحوه استفاده از کارت‌های آزاد در اختیار جایگاه‌ها دشوار بود؛ زیرا مشخص نبود چه کسی، چه مقدار و چند بار از این کارت‌ها استفاده می‌کند.

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سپهوند ادامه داد: به همین دلیل، این نتیجه حاصل شد که سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل شود تا امکان مدیریت مصرف و رصد دقیق‌تر مصرف‌کننده فراهم شود. در این روش، با ثبت کد ملی می‌توان مشخص کرد چه کسی از سهمیه سوخت استفاده کرده است؛ در حالی که در استفاده از کارت آزاد جایگاه، شناسایی مصرف‌کننده و تعداد دفعات سوخت‌گیری به همین شکل امکان‌پذیر نبود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در روش‌های قبلی اظهار کرد: یکی از راهکارها این بود که هر خودرو در یک بازه ۲۴ ساعته حداکثر دو بار سوخت‌گیری کند، اما این روش نیز مشکل را به‌طور کامل حل نکرد. همچنین، اقداماتی در برخی استان‌ها، از جمله کرمان، اجرا شد که در کاهش مصرف تأثیر داشت، ولی کافی نبود.

تجربه مدیریت سوخت کرمان منجر به کاهش یک میلیون لیتری بنزین شد

وی با اشاره به تجربه مدیریت سوخت در استان کرمان گفت: در این استان، سهمیه سوختی که پیش‌تر از طریق کارت جایگاه‌دار ارائه می‌شد، به کارت خودروها منتقل شد. این اقدام تأثیر مثبتی داشت و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، به کاهش روزانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون لیتر مصرف بنزین در استان کرمان منجر شد.