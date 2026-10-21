En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در انتظار تصمیم وزیر؛ وعده آبان‌ماه و نگرانی ناشران

در حالی که از اواخر آبان‌ماه به‌عنوان زمان احتمالی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نام برده شده، هنوز خبر روشنی از زمان قطعی و جزئیات اجرایی این رویداد منتشر نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۶۴
| |
305 بازدید
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در انتظار تصمیم وزیر؛ وعده آبان‌ماه و نگرانی ناشران
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ با گذشت زمان از اعلام احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در اواخر آبان‌ماه، هنوز زمان و مکان قطعی، شرایط مشارکت ناشران و زمان‌بندی مراحل اجرایی اعلام نشده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ششم مهرماه وعده داده بود وضعیت نمایشگاه را طی یکی دو هفته روشن کند؛ اکنون پرسش اصلی این است که نتیجه این پیگیری‌ها چه شده و تصمیم نهایی در چه مرحله‌ای قرار دارد.

وعده‌ای که مهلت‌دار نشد

در شهریور ماه، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از احتمال برگزاری حضوری نمایشگاه کتاب در اواخر آبان‌ماه و هم‌زمان با هفته کتاب خبر داده بود. در همان زمان تأکید شد که زمان و مکان برگزاری قطعی نیست. جوادی همچنین ششم مهرماه نیز اعلام کرد وزارتخانه تلاش می‌کند طی یکی دو هفته وضعیت نمایشگاه را مشخص کند و برگزاری آن به هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط وابسته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در تازه‌ترین اظهارنظر، از تلاش همکاران معاونت فرهنگی وزارتخانه برای برگزاری حضوری نمایشگاه کتاب تهران در آبان‌ماه خبر داده، اما تأکید کرده است: «هنوز زمان برگزاری قطعی نیست.» این اظهارنظر، امید به برگزاری آبان‌ماه را زنده نگه می‌دارد، اما ابهام اصلی را رفع نمی‌کند: اگر تلاش برای آبان‌ماه جدی است، چرا زمان قطعی، مکان و شرایط حضور ناشران هنوز اعلام نشده است؟

بیشتر بخوانید: رد شایعه دزدی 10 هزار دلاری در نمایشگاه کتاب

مقدمات اجرایی؛ غایب در اطلاع‌رسانی

برگزاری نمایشگاه کتاب در ابعاد ملی به برنامه‌ریزی اجرایی گسترده نیاز دارد: تعیین محل، آماده‌سازی فضای نمایشگاه، اعلام شرایط مشارکت، جانمایی غرفه‌ها و تنظیم برنامه اطلاع‌رسانی. با نزدیک‌شدن به موعد احتمالی آبان‌ماه، نبود اطلاعات عمومی درباره این مراحل ابهام‌ها را بیشتر کرده است. البته نمی‌توان صرفاً از منتشرنشدن اخبار اجرایی نتیجه گرفت که هیچ اقدامی انجام نشده و ممکن است بخشی از هماهنگی‌ها در جلسات داخلی در جریان باشد؛ اما همین موضوع نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی دقیق‌تر ضروری است. وزارت ارشاد می‌تواند با اعلام وضعیت فعلی و زمان‌بندی مراحل باقی‌مانده مشخص کند برگزاری در آبان‌ماه تا چه اندازه قطعی و از نظر اجرایی امکان‌پذیر است.
 

ناشران؛ برنامه‌ریزی در نقطه ابهام 

برای ناشران، نمایشگاه کتاب فقط یک رویداد فرهنگی نیست؛ فرصتی برای عرضه مستقیم کتاب، معرفی آثار تازه و ارتباط با مخاطبان است. زمان برگزاری بر تصمیم‌هایی مانند میزان چاپ، آماده‌سازی موجودی، تبلیغات و تأمین هزینه‌ها اثر می‌گذارد. نامشخص‌بودن موعد نمایشگاه این برنامه‌ریزی‌ها را دشوار می‌کند؛ به‌ویژه برای ناشران کوچک‌تر که با محدودیت منابع مالی مواجه‌اند. هرچند میزان خسارت احتمالی بدون اطلاعات مستقیم از فعالان نشر قابل تعیین نیست، روشن است که کاهش فرصت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌کند. ناشران به وعده کلی نیاز ندارند؛ باید بدانند چه زمانی می‌توانند حضور خود را قطعی کنند و بر چه اساسی برای تولید و عرضه آثار برنامه بریزند.
 

انتظار از وزارت ارشاد: تصمیم روشن، نه احتمال

آنچه اکنون اهمیت دارد، روشن‌شدن وضعیت نهایی نمایشگاه و انتشار اطلاعات قابل اتکاست. اگر برگزاری در آبان‌ماه همچنان در دستور کار قرار دارد، اعلام زمان و مکان قطعی و تشریح مراحل اجرایی باید در اولویت باشد. اگر هم موانعی وجود دارد یا احتمال تغییر زمان مطرح است، اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند از سردرگمی ناشران و مخاطبان جلوگیری کند. مسئله فقط برگزاری یک رویداد در موعدی مشخص نیست؛ نحوه مدیریت تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی نیز اهمیت دارد. وقتی موعد احتمالی اعلام می‌شود، افکار عمومی و فعالان حوزه کتاب حق دارند از روند پیشرفت کار و دلایل تأخیر در اعلام نتیجه مطلع شوند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی کشور، به برنامه‌ریزی دقیق و پاسخ‌گویی شفاف نیاز دارد؛ وعده‌ای که به تقویم نرسیده، دست‌کم باید به یک پاسخ روشن برسد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر ارشاد نمایشگاه کتاب تهران ناشران ایرانی نمایشگاه کتاب
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای نفوذ نوجوان توده ای در حزب سلطنت طلبان!
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چندنکته درباره سی و ششمین نمایشگاه کتاب/ماجرای حضور آژانس ادبی ترکیه در فلوشیپ چیست؟
نمایشگاه کتاب باید محلی برای معرفی بهترین‌ها باشد نه این‌که...
بررسی توصیفی و نشانه‌شناسانه پوستر نمایشگاه کتاب
تمدید مهلت ثبت‌نام ناشران داخلی در نمایشگاه کتاب تهران
نمایشگاه کتاب تهران چقدر کتاب فروخت؟
۲۵ تن بار ناشران خارجی در گمرک نمایشگاه کتاب تهران
آخرین اخبار
چرا وسیله گمشده جلوی چشممان را نمی‌بینیم؟!
از افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت دارو تا نمایشگاه پرهزینه ایران‌مد/انتقادها از وزارت بهداشت بالا گرفت
نفت و گاز برنده جنگ با محیط‌زیست!/ قطب شمال قربانی می‌شود؟
سگ‌ها و گرگ‌ها بوی ترس انسان را حس می‌کنند
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در انتظار تصمیم وزیر؛ وعده آبان‌ماه و نگرانی ناشران
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ
گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران با همراهی ترامپ
کنترل عملیاتی تنگه هرمز در اختیار ایران است
پاسخ ترامپ به سوالی درباره دیدار هگست با نتانیاهو
اتوبوس شهرک‌نشینان صهیونیست هدف قرار گرفت
زلنسکی در دیدار ویتکاف: ما در جنگ شکست نمی‌خوریم
تعلیق پروازها به عربستان با وجود بازگشایی فرودگاه ریاض
فرمول جدید «عاصم منیر» برای باز شدن گره مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران باید درباره ذخائر اورانیوم امتیاز بدهد
مارکو روبیو: توافق کردن با ایران بسیار دشوار است
داگ فایت مرگبار اف 14 ایران با جنگنده میراژ
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
ذوق مجری زن از دوشیدن شیر الاغ روی آنتن زنده صداوسیما
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
اعلام رونمایی از جنگنده سنگین ایران
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
تصاویر پسر جهان پهلوان تختی در اردوی تیم ملی
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
خوشبختانه مذاکرات کنونی ایران و آمریکا محرمانه است؛ اسرائیل برای وارد کردن آمریکا به جنگ جدید فشار می‌آورد
روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۷ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۲ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005s7E
tabnak.ir/005s7E