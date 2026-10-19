بورس به مدار صعود برگشت؛ چراغ بازار سهام با ورود ۳ همت پول روشن شد

بورس تهران امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه با رشد ۷۳ هزار واحدی شاخص کل و ورود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی، روزی سبز و پرقدرت را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه با بازگشتی پرقدرت، روند صعودی به خود گرفت و برخلاف فضای منفی روز گذشته، شاهد تشکیل صف‌های خرید در نمادهای مختلف بود. به گونه ای که در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افزایش ۷۳ هزار و ۲۸۰ واحدی (معادل ۰.۹ درصد) به سطح ۸ میلیون و ۲۵۳ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با رشدی بیش از ۱۲ هزار واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۴ هزار واحد ایستاد و شاخص کل هم‌وزن نیز با صعودی فراتر از ۳۳ هزار واحد، رقم ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار واحد را ثبت کرد.

نقش‌آفرینی بزرگان بازار در روز سبز بورس

نمادهای «فارس»، «فملی»، «تابان»، «فولاد»، «تاپیکو» و «تاصیکو» بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگرهای بازار گذاشتند. علاوه بر این، نمادهای «فملی»، «فولاد»، «وبملت»، «تابان» و «تاصیکو» عنوان پرتراکنش‌ترین‌های بازار امروز را به خود اختصاص دادند.

ارزش بازار سهام چند همت شد؟

در پایان فعالیت سومین روز هفته، بیش از ۹۰۳ هزار معامله به ثبت رسید که ارزش آن به نزدیک ۳۳ هزار میلیارد تومان بالغ شد. ارزش کل بازار سرمایه نیز در این مقطع به بیش از ۲۸ هزار و ۳۹۶ همت (معادل ۱۰۷.۸ میلیارد دلار) رسید.

سرریز نقدینگی حقیقی به بازار سهام

آمار تابلوی معاملات نشان می‌دهد ۷۹ درصد از نمادهای بازار (معادل ۷۴۹ نماد) در محدوده مثبت کار را به پایان رساندند؛ در مقابل، تنها ۲۱ درصد نمادها (۱۹۷ نماد) منفی شدند. نکته قابل‌توجه معاملات امروز، ورود ۳ هزار میلیارد تومانی پول حقیقی به خرید سهام بود، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت شاهد خروج ۱.۹ همت نقدینگی بودند. همچنین، حجم تقاضا به‌شدت بر عرضه چربید؛ به‌طوری‌که ارزش سفارش‌های خرید نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و ارزش سفارش‌های فروش در محدوده ۸۶۷ میلیارد تومان باقی ماند.

بیشترین ورود و خروج پول برای کدام گروه بورسی؟

در تفکیک گروه‌های صنعتی، «کانه فلزی» با ۱.۲ همت، «فلزات اساسی» با ۳۹۰ میلیارد، «دارویی» با ۲۵۶ میلیارد، «صندوق‌های بخشی» با ۲۱۲ میلیارد و «خودرو» با ۱۹۶ میلیارد تومان، بیشترین جذب سرمایه حقیقی را تجربه کردند. در سطح نمادها نیز «فزر»، «تاصیکو»، «ومعادن»، «کگل» و «موج» بیشترین ورود پول حقیقی را به نام خود ثبت کردند. در سوی مقابل، گروه صندوق‌های درآمد ثابت به همراه گروه‌های بیمه، چندرشته‌ای صنعتی و بانکی بیشترین خروج پول را شاهد بودند.