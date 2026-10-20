هشدار قطع سهمیه سوخت برای مشارکت در کشت خشخاش

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام نسبت به مشارکت و آماده‌سازی زمین برای کشت غیرمجاز خشخاش هشدار داد.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام به کشاورزان و تراکتورداران هشدار داد که مشارکت در شخم‌زدن و آماده‌سازی زمین برای کشت غیرمجاز خشخاش می‌تواند پیامدهای قانونی و کیفری به همراه داشته باشد.

این شورا با ارائه هشداری در یک بنر به تراکتورداران و کشاورزان، از آنان خواست از هرگونه همکاری در شخم‌زدن، آماده‌سازی زمین و سایر اقدامات مرتبط با کشت غیرقانونی خشخاش خودداری کنند.

تبعات مشارکت

بر اساس اعلام این شورا، مشارکت در فرآیند کشت غیرمجاز خشخاش می‌تواند مسئولیت کیفری و پیامدهای قانونی برای افراد درگیر به همراه داشته باشد. همچنین ماشین‌آلات کشاورزی مورد استفاده در این فعالیت‌ها ممکن است مشمول اقدامات قانونی شوند و سهمیه سوخت افراد متخلف نیز مطابق مقررات قطع شود.

این شورا با تأکید بر پیامدهای کشت غیرقانونی خشخاش اعلام کرده است که چنین فعالیت‌هایی، علاوه بر جرم‌بودن، می‌توانند به بخش‌های کشاورزی و دامداری و اقتصاد محلی آسیب وارد کنند و امنیت غذایی را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

در بخش دیگری از این هشدار، از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده موارد مشکوک به کشت غیرقانونی خشخاش، موضوع را از مسیرهای قانونی به مسئولان ذی‌ربط اطلاع دهند تا امکان پیشگیری و برخورد با این فعالیت‌ها فراهم شود.

ضرورت مقابله مؤثر با کشت غیرمجاز

طرح این هشدار در حالی است که مقابله با کشت غیرمجاز خشخاش، علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی، به همکاری کشاورزان، مدیریت محلی و اجرای مستمر مقررات نیاز دارد. شناسایی به‌موقع زمین‌های زیر کشت غیرمجاز، آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران بخش کشاورزی و برخورد قانونی با متخلفان می‌تواند در پیشگیری از گسترش این فعالیت‌ها نقش داشته باشد.