En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

هشدار قطع سهمیه سوخت برای مشارکت در کشت خشخاش

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام نسبت به مشارکت و آماده‌سازی زمین برای کشت غیرمجاز خشخاش هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۸۲
| |
694 بازدید
غت
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام به کشاورزان و تراکتورداران هشدار داد که مشارکت در شخم‌زدن و آماده‌سازی زمین برای کشت غیرمجاز خشخاش می‌تواند پیامدهای قانونی و کیفری به همراه داشته باشد.
 
این شورا با ارائه هشداری در یک بنر به تراکتورداران و کشاورزان، از آنان خواست از هرگونه همکاری در شخم‌زدن، آماده‌سازی زمین و سایر اقدامات مرتبط با کشت غیرقانونی خشخاش خودداری کنند.
 

تبعات مشارکت

بر اساس اعلام این شورا، مشارکت در فرآیند کشت غیرمجاز خشخاش می‌تواند مسئولیت کیفری و پیامدهای قانونی برای افراد درگیر به همراه داشته باشد. همچنین ماشین‌آلات کشاورزی مورد استفاده در این فعالیت‌ها ممکن است مشمول اقدامات قانونی شوند و سهمیه سوخت افراد متخلف نیز مطابق مقررات قطع شود.
 
این شورا با تأکید بر پیامدهای کشت غیرقانونی خشخاش اعلام کرده است که چنین فعالیت‌هایی، علاوه بر جرم‌بودن، می‌توانند به بخش‌های کشاورزی و دامداری و اقتصاد محلی آسیب وارد کنند و امنیت غذایی را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
هشدار به ایلامی‌ها درباره همکاری در کشت خشخاش
 
در بخش دیگری از این هشدار، از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده موارد مشکوک به کشت غیرقانونی خشخاش، موضوع را از مسیرهای قانونی به مسئولان ذی‌ربط اطلاع دهند تا امکان پیشگیری و برخورد با این فعالیت‌ها فراهم شود.
 

ضرورت مقابله مؤثر با کشت غیرمجاز

طرح این هشدار در حالی است که مقابله با کشت غیرمجاز خشخاش، علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی، به همکاری کشاورزان، مدیریت محلی و اجرای مستمر مقررات نیاز دارد. شناسایی به‌موقع زمین‌های زیر کشت غیرمجاز، آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران بخش کشاورزی و برخورد قانونی با متخلفان می‌تواند در پیشگیری از گسترش این فعالیت‌ها نقش داشته باشد.
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
کشت خشخاش تریاک مواد مخدر
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش کشت خشخاش و قیمت آن در افغانستان
واردات تریاک از افغانستان به ایران؟! / نماینده مجلس: ما نیاز به تریاک داریم
طرح کشت خشخاش جنجال آفرید
آخرین اخبار
قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه؛ نرخ دلار با کارت ملی اعلام شد
اعتراض خواننده قدیمی به یک تناقض در سریال خانگی
قیمت خودرو در بازار امروز 28 مهر ماه
بررسی شات‌گان خشاب‌خور دگر سپ 6
لانچیا دلتا اینتگراله؛ مجسمه‌ای متحرک از عصر طلایی رالی
بسته ماندن مرز به میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا لطمه می‌زند
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!
هشدار قطع سهمیه سوخت برای مشارکت در کشت خشخاش
دومین برنز پاراجودوی ایران در ناگویا به دست آمد
آمریکا دلیل مشکلات امنیتی تنگه هرمز است/ سازمان ملل مانع اقدامات آمریکا در منطقه شود
بیرانوند و زنگ خطر ورزشکارسالاری؛ استعداد جوان، فراتر از ساختار تیم ملی!
کشف پروتئینی مرتبط با بروز مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
قتل هولناک جوان بر سر کمیسیون املاک+عکس
خبر خوش برای واردکنندگان خودروهای لوکس
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
وضعیت پیکر علی لاریجانی پس از ترور
ذوق مجری زن از دوشیدن شیر الاغ روی آنتن زنده صداوسیما
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
اعلام رونمایی از جنگنده سنگین ایران
هیچ‌کس فکر نمی‌کرد اسرائیل چنین کاری با ما بکند
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
ویدیوی زینب ابوطالبی پس از بحث مهاجرتش از ایران
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۳ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۵۶ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۴ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s5u
tabnak.ir/005s5u