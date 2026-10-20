نشست مشترک کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌کل، دادستان و رؤسای هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، در ادامه جلسات مشترک با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک کمیسیون اصل (۹۰) با رئیس‌کل، دادستان و رؤسای هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

در این جلسه، بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی و عملکرد مالی نهاد‌های عمومی غیردولتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل (۹۰) تأکید شد.

تقویت رویکرد نظارت پیشگیرانه، شناسایی مهم‌ترین اولویت‌های کلان نظارتی کشور، تشکیل کمیته‌های مشترک موضوعی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش اثربخشی از دیگر محور‌های این نشست بود.