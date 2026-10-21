به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا موفق به کسب دو مدال طلا و دو مدال برنز شد. علی داودی و علی عالی‌پور از تیم مردان، طلایی‌های ایران بودند و مهسا بهشتی و ریحانه کریمی هم در تیم زنان موفق به کسب مدال برنز شدند. حالا تیم ملی وزنه‌برداری در اردوی آماده‌سازی خود پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی چین است که تیم مردان زیر نظر بهداد سلیمی به تمرینات خود ادامه می‌دهد.

بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری مردان ایران در اردوی این تیم در کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری مقابل دوربین تابناک حضور یافت تا ضمن صحبت درباره موفقیت این تیم در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، از شرایط شاگردانش برای مسابقات قهرمانی جهان و همچنین مسیر این تیم تا المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس صحبت کند.

باتوجه به شیوع ویروس آنفولانزا و کرونا با شروع فصل پاییز، اردوی تیم ملی وزنه‌برداری با پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شد و از همین‌رو افراد خارج از اردو باید با ماسک بهداشتی وارد اردو می‌شدند. در ادامه می‌توانید مصاحبه بهداد سلیمی با خبرنگار تابناک را ببینید و بخوانید:

تعداد بازدید : 137 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2417232"> <script type="text/javascript" src="https://cdn.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1399470/2417232?width=700&height=400"></script> </div>

تابناک: پس از شرایطی که وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی قبلی تجربه کرد و شاید انتظارها بیشتر بود، در آن دوره تنها یک مدال نقره کسب کردیم، اما در این دوره توانستیم در بخش مردان و زنان، دو مدال طلا و دو مدال برنز به دست بیاوریم. اکنون نیز برای رقابت‌های قهرمانی جهان آماده می‌شوید. شرایط تیم در حال حاضر چگونه است؟

خدا را شکر، شرایط تیم خوب است. ما در طول یک سال گذشته توانسته‌ایم نفرات جوان خوبی را به‌عنوان پشتوانه به تیم اضافه کنیم. در رده سنی جوانان نیز سهراب مرادی و تیمش عملکرد بسیار خوبی دارند و در حال پشتوانه‌سازی هستند. ما هم تلاش کردیم به نوعی تغییر نسل را در کنار وزنه‌برداران باتجربه و بزرگ‌ترهای تیم رقم بزنیم و فرصت را در اختیار نفرات جوان‌تر قرار دهیم. خدا را شکر، این ورزشکاران جوان نیز با انگیزه و عملکردی خوب در حال فعالیت و پیشرفت هستند. در مجموع، شرایط تیم بد نیست و وضعیت خوبی داریم. امیدواریم بتوانیم در مسابقات قهرمانی جهان که نخستین رقابت گزینشی المپیک است، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببریم که ان‌شاءالله حداکثر سهمیه‌های ممکن را برای بازی‌های المپیک به دست بیاوریم.

تابناک: فکر می‌کنم در مجموع ۱۰ مسابقه گزینشی المپیک داریم؛ درست است؟ شش مسابقه در سال ۲۰۲۷ و چهار مسابقه در سال ۲۰۲۸ برگزار می‌شود.

ما تا پایان سال ۲۰۲۶ دو مسابقه گزینشی المپیک پیش‌رو داریم؛ یکی مسابقات قهرمانی جهان و دیگری قطر کاپ. سال آینده نیز تعداد مسابقات ما زیاد خواهد بود. فکر می‌کنم تا پایان سال ۱۴۰۶، از مجموع ۱۰ مسابقه گزینشی المپیک، هفت مسابقه را پشت سر گذاشته باشیم.

تابناک: ورزشکاران و افرادی که با ورزش درگیر هستند، می‌دانند حفظ آمادگی در چنین فرآیندی چقدر دشوار است؛ چراکه ورزشکاران هم باید سهمیه کسب کنند، هم در مسابقات جهانی و آسیایی حضور یابند و در نهایت خود را برای المپیک آماده کنند؛ رقابتی که فرآیند متفاوتی دارد. شما که خودتان سابقه حضور در المپیک، کسب مدال المپیک و از قهرمانان کشور بودید، در شرایط فعلی چگونه آمادگی ورزشکاران را مدیریت می‌کنید؟

این شرایطی است که فدراسیون جهانی تعیین کرده و فقط مختص ما نیست؛ تمام کشورهای دنیا با همین شرایط روبه‌رو هستند. اگر این روند دشواری‌هایی دارد، این دشواری‌ها برای ما و سایر ورزشکاران و کشورها وجود دارد. ما نیز تلاش می‌کنیم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که ضمن حضور قدرتمند در مسابقات، در تعدادی از این ۱۰ رقابت به ورزشکارانمان استراحت بدهیم تا فرصت کافی برای ریکاوری داشته باشند.

تابناک: منظورم این است که آمادگی فقط فیزیکی و جسمانی نیست و جنبه روحی و روانی هم دارد. کشور ما نیز در این مدت درگیر جنگ بوده و طبیعتاً ممکن است تمرینات شما هم آسیب دیده باشد؛ شاید تمرینات کمتر شده یا برای مدتی تعطیل شده باشد. با وجود این شرایط، فکر می‌کنم در بازی‌های آسیایی به نتیجه‌ای که می‌خواستیم، حتی فراتر از آن، رسیدیم. درست است؟ آیا خودتان چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی می‌کردید؟

خودم به دلیل اینکه شبانه‌روز با این بچه‌ها بودم، به‌ویژه در چهار تا پنج ماه پیش از بازی‌های آسیایی، پتانسیل و توانایی آن‌ها را دیدم و شاهد وزنه‌هایی بودم که در تمرینات ثبت کرده بودند. به همین دلیل، واقعاً انتظار داشتم هر چهار ورزشکاری که اعزام کردیم، چهار مدال کسب کنند. این موضوع را هم در جلسه کمیته فنی پیش از بازی‌های آسیایی مطرح کردم و هم در جلسات دیگر گفتم. انتظارم این بود که با علیرضا نصیری و میرمصطفی جوادی هم به مدال برسیم، اما این اتفاق رخ نداد. پیش‌بینی ما برای کسب مدال طلا با علی داوودی و علی عالی‌پور، خدا را شکر، محقق شد، اما به هدفی که با دو ورزشکار دیگر دنبال می‌کردیم، نرسیدیم.

تابناک: فکر می‌کنم نصیری تا آستانه کسب مدال برنز هم پیش رفت؛ درست است؟

نصیری اگر در حرکت دوضرب وزنه ۲۳۱ کیلوگرمی را مهار می‌کرد، می‌توانست مدال نقره به دست بیاورد. به‌هرحال، این اتفاقات بخشی از شرایط مسابقه هستند و واقعاً نمی‌توان کاری برای تغییر آن‌ها انجام داد. شرایط در آن لحظه به‌گونه‌ای بود که وزنه ۲۳۰ کیلوگرمی روی دست او ثابت نماند. درباره مصطفی نیز تأکید زیادی داشتیم و با او بسیار کار کرده بودیم تا بتوانیم در بازی‌ها به مدال برسیم. برای این هدف، حتماً باید وزنه‌های ۱۶۳ یا ۱۶۴ کیلوگرمی را در یک‌ضرب ثبت می‌کردیم تا در دوضرب بتوانیم جبران کنیم و خودمان را به جمع مدال‌آوران برسانیم. متأسفانه هر دو وزنه‌ای که به آن‌ها نیاز داشتیم، یعنی ۱۶۳ و ۱۶۴ کیلوگرم، از دست رفت. در نتیجه، فاصله ما با حریف‌مان در یک‌ضرب بیشتر شد و برای رسیدن به مدال ناچار بودیم وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی را انتخاب کنیم؛ وزنه‌ای که با توجه به شرایط تمرینی، خارج از توانایی مصطفی در آن مسابقه بود. متأسفانه نتوانستیم با او مدالی کسب کنیم.

تابناک: در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی، چه چیزی بیشتر شما را اذیت کرد؟ شما انتظار داشتید هر چهار ورزشکار اعزامی مدال بگیرند، اما دو نفر به این هدف نرسیدند. آیا علت این مسئله صرفاً بدشانسی در روز مسابقه بود یا عوامل دیگری هم وجود داشت؟

این‌ها شرایط مسابقه است. شما می‌بینید که در روز مسابقه، یک ورزشکار از نظر جسمانی و ذهنی در شرایط ایده‌آل قرار دارد، اما ورزشکار دیگری نمی‌تواند فشارهای مسابقه را از نظر ذهنی تحمل کند و این مسئله بر عملکرد او تأثیر می‌گذارد. همین اتفاق ممکن است برای ورزشکاران کشورهای دیگر نیز رخ دهد. در مجموع، تمام این تجربه‌ها به ورزشکاران ما کمک می‌کند تا بتوانند خود را بیشتر با شرایط مسابقه وفق دهند. هر چهار ورزشکار ما از نظر بدنی در آماده‌ترین شرایط خود قرار داشتند، اما به نظرم آن دو عزیزی که نتوانستند به مدال برسند، از نظر ذهنی در شرایط ایده‌آل نبودند و همین مسئله مانع رسیدن آن‌ها به مدال شد.

تابناک: یکی از نکات مثبتی که در عملکرد شما دیده شد، رویکرد کیفی‌گرایی بود؛ موضوعی که کمیته ملی المپیک نیز به آن اشاره کرد. فدراسیون وزنه‌برداری می‌توانست نفرات بیشتری را به بازی‌های آسیایی اعزام کند، اما این کار را انجام نداد و اعلام کرد ورزشکارانی اعزام می‌شوند که شانس کسب مدال دارند. علت این تصمیم چه بود؟ آیا صرفاً کیفی‌گرایی را در نظر داشتید یا می‌خواستید ورزشکاران را برای مسابقات جهانی حفظ کنید؟

دیدگاه‌ها در رشته‌های مختلف تا حدودی متفاوت است. در همین بازی‌های آسیایی، رشته‌هایی داشتیم که هدفشان از اعزام ورزشکار، کسب تجربه و میدان‌دیدن بود. اما اعتقاد من این است که رقابت بزرگی مانند بازی‌های آسیایی، مسابقات قهرمانی جهان یا المپیک، دیگر میدان مناسبی برای اعزام ورزشکار با هدف صرفاً کسب تجربه نیست. در چنین رقابت‌هایی باید ورزشکارانی را اعزام کنیم که به مدال نزدیک باشند و شانس کسب مدال داشته باشند. ما هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان می‌توانستیم یک نفر بیشتر اعزام کنیم، اما چون تا حدودی از شرایط مدال‌آوری فاصله داشت، خودم تصمیم گرفتم نفر پنجم را در بخش آقایان اعزام نکنم. در بخش بانوان نیز همین رویکرد را داشتیم. در نهایت، اینکه رشته‌های مختلف چه تعداد ورزشکار اعزام کنند و رویکرد کیفی یا کمی داشته باشند، به دیدگاه مربیان و مسئولان آن رشته بستگی دارد. دیدگاه من این است که در بازی‌های آسیایی باید برای کسب مدال حضور پیدا کنیم. این رقابت‌ها نه میدانی برای صرفاً کسب تجربه است و نه جایی برای آزمون‌وخطا و ارزیابی اینکه یک ورزشکار عملکرد خوبی دارد یا خیر.

تابناک: شرایط تیم شما برای مسابقات قهرمانی جهان چگونه است و چند نفر قرار است اعزام شوند؟

ما امکان اعزام هشت نفر را داریم و همین تعداد را نیز اعزام خواهیم کرد. تمرکزمان بیشتر بر وزن‌هایی است که بتوانیم در آن‌ها سهمیه کسب کنیم. امیدواریم ورزشکاران با توجه به تمرینات بسیار خوبی که در این شرایط سخت پشت سر گذاشته‌اند، عملکرد مناسبی داشته باشند. واقعاً شرایط بسیار دشوار بود، اما فدراسیون وزنه‌برداری و آقای دکتر انوشیروانی کمک زیادی به ما کردند. آن‌ها کمک کردند تا هم ما به‌عنوان کادر فنی و هم ورزشکاران، کمبودی احساس نکنیم. شرایط خوبی فراهم شد و امیدوارم بچه‌ها قدر این شرایط و اردوها را بدانند و ان‌شاءالله بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. جدا از کسب مدال که همواره اولویت ما بوده، کسب جایگاه و رتبه مناسب و رسیدن به وزنه‌ای که امکان کسب سهمیه را فراهم کند نیز برایمان بسیار مهم است. امیدواریم بتوانیم به اهدافی که تعیین کرده‌ایم، دست پیدا کنیم.

تابناک: می‌دانم که با توجه به سابقه حضور خودتان در المپیک و کسب مدال، برنامه‌ریزی شما برای المپیک است و نگاه بلندمدتی دارید. طبیعتاً رقبا را هم تحلیل کرده‌اید. با توجه به تغییر نسلی که در وزنه‌برداری ایران شکل گرفته، فکر می‌کنید در المپیک پیش رو چند شانس مدال داریم؟ منظورم این نیست که از همین حالا قول بدهید؛ می‌خواهم بدانم پیش‌بینی شما چیست؟

از یک سال‌ونیم تا دو سال پیش از مسابقات نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد، اما می‌توان هدف‌گذاری داشت. هدفی که من و کادر فنی دنبال می‌کنیم و آن را به ورزشکارانمان منتقل می‌کنیم، این است که آن‌ها اعتمادبه‌نفس لازم را داشته باشند. به‌اصطلاح، دائماً این موضوع را در گوش آن‌ها می‌گوییم تا به توانایی‌های خود باور داشته باشند. امیدواریم بتوانیم سه سهمیه کسب کنیم و به سه مدال دست پیدا کنیم. ما باید در وزن‌هایی که سهمیه می‌گیریم، برای کسب مدال تلاش کنیم و ان‌شاءالله ورزشکارانی را به المپیک اعزام کنیم که هر سه نفرشان شانس کسب مدال طلا داشته باشند.

تابناک: اگر نکته دیگری وجود دارد، بفرمایید. می‌دانم تمرینات در حال شروع‌شدن است و نمی‌خواهم مزاحم تمرین شما شوم.

خیر، از شما ممنونم. از اینکه وقت گذاشتید و به وزنه‌برداری اهمیت دادید، تشکر می‌کنم. چند سالی بود که وزنه‌برداری، به دلیل تغییر نسل و نتایج نامناسبی که به دست می‌آوردیم، تا حدودی از توجهات دور شده بود. خدا را شکر، بچه‌ها اکنون به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که امید در جامعه نسبت به وزنه‌برداری در حال بازگشت است و شاهد افزایش توجهات نیز هستیم. ان‌شاءالله هم موفقیت‌ها ادامه پیدا کند و هم توجهات به این رشته بیشتر شود.

گفت‌وگو: علیرضا محرمی