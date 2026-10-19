پزشکیان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را ابلاغ کرد

به گزارش تایناک، مسعود پزشکیان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵ به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا به وزارتخانه‌ها، نهادها دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد.

منیع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری