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پزشکیان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را ابلاغ کرد

رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۶۷
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مسعود پزشکیان

به گزارش تایناک، مسعود پزشکیان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵ به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا به وزارتخانه‌ها، نهادها دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد.

منیع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور ابلاغ قانون هوش مصنوعی
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