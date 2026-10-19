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پرسپولیس با سه گل از مس گذشت؛ تارتار صدرنشینی را تثبیت کرد

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر با پیروزی ۳ بر صفر مقابل مس شهربابک، ۲۰ امتیازی شد و فاصله خود را با تعقیب‌کنندگان در صدر جدول به سه امتیاز افزایش داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۶۶
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تیم پرسپولیس

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف مس رفت و در دیداری که میزبان از دقیقه ۲۱ با اخراج یک بازیکن ۱۰ نفره شد، توانست سه بار دروازه حریف را باز کند.

تیوی بیفوما  (دقیقه ۳۳)، مجید عیدی (دقیق۷۲) و محمدحسین صادقی (دقیقه ۳+۹۰) گل‌های پرسپولیس را به ثمر رساندند.

ترکیب ابتدایی مس شهر بابک: آیدین قویدل، محمدجواد پورعوض، محمدرضا رئوفی‌منش، محسن طرحانی، مهدی محمدی، پوریا غلامی، زبیر نیک‌نفس، مجید تاجیک، مجتبی هاشمی‌نسب، علیرضا ولی‌زاده و عارف قزل.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، علی علیپور، مهدی محبی، مجید عیدی، تی‌وی بیفوما، پویا پورعلی، استون اورونوف، و محمد خدابنده‌لو.

سرخ‌پوشان بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه چهار توسط علی علیپور به گل رسیدند، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد؛ تصمیمی که پس از بررسی VAR نیز تأیید شد. در سوی مقابل، مس هم فرصت‌هایی برای گلزنی داشت و در دقیقه ۱۳، عارف قزل در موقعیتی تک‌به‌تک برابر نیازمند ناکام ماند.

نقطه عطف نیمه نخست، اخراج محسن طرحانی در دقیقه ۲۱ بود. مدافع مس پس از خطای هند و بازبینی صحنه توسط VAR، با کارت قرمز ناظمی از زمین مسابقه خارج شد. پرسپولیس پس از این اتفاق فشار خود را افزایش داد و در دقیقه ۳۳ به گل رسید. تیوی بیفوما روی پاس عمقی ارونوف صاحب توپ شد و با ضربه‌ای بغل‌پا دروازه مس را گشود.

در ادامه، ارونوف می‌توانست اختلاف را افزایش دهد، اما ضربه زمینی او به تیر دروازه برخورد کرد. پرسپولیس همچنین در نیمه دوم صاحب یک ضربه پنالتی شد که علی علیپور آن را از دست داد و توپ به تیر عمودی برخورد کرد.

با این حال، برتری عددی و فشار سرخ‌پوشان ادامه یافت و مجید عیدی در دقیقه ۷۲، روی حرکت تیمی و پاس تک‌ضرب مهدی محبی، گل دوم را به ثمر رساند. محمدحسین صادقی نیز در دقیقه ۳+۹۰ با حرکتی انفرادی و شوتی محکم از پشت محوطه جریمه، گل سوم را وارد دروازه مس کرد تا پرسپولیس با سه امتیاز ارزشمند شهربابک را ترک کند.

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