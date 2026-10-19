واکنش پژمان درستکار به قهرمانی تیم کشتی آزاد

پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، پس از قهرمانی مقتدرانه ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا، با انتشار استوری نوشت: ایران حسین تا ابد پیروز است.

به گزارش تابناک؛ پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از قهرمانی مقتدرانه ملی‌پوشان در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به این موفقیت واکنش نشان داد. درستکار در استوری خود با انتشار عبارت «ایران حسین تا ابد پیروز است» به قهرمانی کشتی‌گیران ایران در این رقابت‌ها واکنش نشان داد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش ملی‌پوشان خود در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا، عنوان قهرمانی را به دست آورد تا بار دیگر کشتی ایران در عرصه بین‌المللی افتخارآفرینی کند. پیام سرمربی تیم ملی پس از این موفقیت، بازتابی از فضای افتخار و غرور ملی پس از قهرمانی آزادکاران ایران در رقابت‌های جهانی است.