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پیام تبریک رهبرانقلاب درپی قهرمانی تیم‌ملی کشتی آزاد

رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی‌گیران غیور تیم و ملت بزرگ ایران به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن تبریک گفتند. 
کد خبر: ۱۳۹۹۴۰۶
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رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش تابناک؛ حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی‌گیران غیور تیم و ملت بزرگ ایران به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن تبریک گفتند. 

افتخارآفرینی جوانان قدرتمند و غیور

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است؛

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قهرمانی تیم ملی زیر بیست و سه سال کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی، دل ملت بزرگ و قدرشناس ایران را لبریز از شادی و افتخار کرد. 

این موفقیت که با کسب ۹ مدال رنگارنگ همراه بود همچون قهرمانی اخیر تیم امید کشتی فرنگی نتیجۀ برنامه‌ریزی، مدیریت و تلاش بی‌وقفهٔ مدیران، مربیان فداکار، و جوانان قدرتمند و غیور کشور است. 

به این عزیزان به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن و ملت سرافراز ایران تبریک می‌گویم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۲۷/مهر/۱۴۰۵

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رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای سید مجتبی حسینی خامنه ای پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد مسابقات جهانی کشتی
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