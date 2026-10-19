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پیام پزشکیان درپی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد

ئیس جمهور در پیامی قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد امید کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را به ملت بزرگ و قهرمان‌پرور ایران، کشتی گیران لایق کشورمان، خانواده بزرگ کشتی و همه مربیان، کادر فنی و دست‌اندرکاران این رشته پرافتخار تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۰۴
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پیام تبریک

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا، این دستاورد بزرگ را جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و شایستگی جوانان ایران در عرصه رقابت‌های جهانی توصیف کرد و افزود: این موفقیت‌های پی‌درپی نشان می‌دهد سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان و روحیه پهلوانی جوانان ایرانی، با برخورداری از تلاش مستمر، دانش مربیان و حمایت‌های لازم، می‌تواند در بالاترین سطح رقابت‌های جهانی افتخارآفرین باشد. قهرمانی هر دو تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در این آوردگاه جهانی، گواهی بر ظرفیت بزرگ ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد امید کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را به ملت بزرگ و قهرمان‌پرور ایران، کشتی گیران لایق کشورمان، خانواده بزرگ کشتی و همه مربیان، کادر فنی و دست‌اندرکاران این رشته پرافتخار صمیمانه تبریک می‌گویم.

در ادامه درخشش تیم ملی کشتی فرنگی، این بار شاهد قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در کشور آمریکا هستیم؛ دستاوردی بزرگ که با کسب مدال‌های رنگارنگ، جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و شایستگی جوانان ما را در عرصه رقابت‌های جهانی به نمایش گذاشت و سربلندی را برای آحاد ملت ایران به ارمغان آورد.

این موفقیت‌های پی‌درپی نشان می‌دهد سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان و روحیه پهلوانی جوانان ایرانی، با برخورداری از تلاش مستمر، دانش مربیان و حمایت‌های لازم، می‌تواند در بالاترین سطح رقابت‌های جهانی افتخارآفرین باشد. قهرمانی هر دو تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در این آوردگاه جهانی، گواهی بر ظرفیت بزرگ ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است.

با قدردانی از همه دست اندرکاران این موفقیت ارزشمند، امیدوارم با تقویت زیرساخت‌های ورزش، حمایت بیشتر از استعدادهای جوان، شاهد تداوم این درخشش‌ها و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین‌المللی باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
1
پاسخ
واقعاً زحمت کشیدن. میشه گفت نتیجه تخصص گرایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
دم همشون گرم ! از کارگران خدماتی در کمپ های تیم ملی تا کشتی گیران پهلوان و قهرمان تا رئیس فدراسیون خسته نباشید شیر بچه های ایران خدا حفظتان کند که یک ملت را سربلند کردید !
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