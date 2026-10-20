عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از شعارهای تند علیه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، تاکید کرد که اعتراض باید سازنده و منطقی باشد و دو قطبی‌سازی جامعه در شرایط جنگی، برخلاف منافع ملی است.

به گزارش تابناک، سوالی که در ارتباط با انتشار تصاویری از تجمع زنان کفن‌پوش و سردادن شعار علیه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، مطرح است این است که آیا این تجمع در چنین شرایط حساس کشور، با اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح برگزار شده است؟ در شرایطی که حفظ انسجام داخلی اهمیتی دوچندان دارد، هر تجمعی که به صف‌بندی خیابانی و تقابل سیاسی دامن بزند، اقدامی ناشایست و از روی هیجانات لحظه ای است.

حق اعتراض و انتقاد همواره در جوامع مختلف بوده و هست، اما این حق نباید به ابزاری برای تشدید شکاف‌های داخلی تبدیل شود؛ چراکه دو‌قطبی‌سازی و قرار دادن بخش‌های مختلف جامعه در برابر یکدیگر، همان نتیجه‌ای است که آمریکا و اسرائیل می‌توانند از آن بهره ببرند.

بر همین اساس، احمد بخشایش اردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره انتشار تصاویر تجمع زنان کفن‌پوش و سردادن شعار علیه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اظهار کرد: اینکه عده‌ای با هر انگیزه‌ای، چه با تصور انجام یک وظیفه معنوی و چه تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرونی، علیه مقامات جمهوری اسلامی شعارهای تند سر بدهند، اقدام درستی نیست؛ چراکه این رفتارها جامعه را دو قطبی می‌کند.

وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با فشارهای اقتصادی و روانی در پی ایجاد شکاف در جامعه ایران هستند و تضعیف انسجام داخلی، همان نتیجه‌ای است که می‌تواند به سود آن‌ها تمام شود.

این کارشناس روابط بین‌الملل و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران در درجه نخست به مردم متکی است، افزود: وقتی جامعه به دو دسته تقسیم شود و هر گروه در برابر گروه دیگر قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که انسجام ملی حفظ شود. رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه و دیگر ارکان کشور ممکن است حامیان و منتقدانی داشته باشند، اما تبدیل اختلاف‌نظرها به صف‌بندی خیابانی و شعارهای تند، شرایطی ایجاد می‌کند که «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود».

بخشایش اردستانی با تاکید بر اینکه البته باید میان اعتراض و تخریب تفاوت قائل شد، گفت: نقد و انتقاد، اگر با زبان منطقی و با هدف اصلاح امور مطرح شود، سازنده است و می‌تواند به پویایی جامعه کمک کند.

هیچ جنگی بدون مذاکره به پایان نرسیده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند پایان جنگ‌ها گفت: هیچ جنگی بدون مذاکره به پایان نرسیده است؛ بنابراین، صرف علاقه به مذاکره را نمی‌توان به معنای کمک به آمریکا یا چشم‌پوشی از منافع کشور دانست.

وی تأکید کرد که همه مقامات کشور خواهان عبور ایران از بحران و حفظ منافع ملی هستند و نباید چنین القا شود که طرفداران دیپلماسی، قصد تضعیف کشور یا تسلیم شدن در برابر دشمن را دارند.

بخشایش اردستانی همچنین یادآور شد: تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان و مذاکرات، روندی مستقل از ساختارهای تصمیم‌گیری کشور ندارد و از مسیر شورای عالی امنیت ملی و با تأیید رهبری دنبال می‌شود؛ از همین رو، شعار دادن علیه مسئولان به دلیل اصل مذاکره نادرست است.

رقابت انتخاباتی را به نام دفاع از نظام جا نزنیم

این کارشناس روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در بخش دیگری از سخنانش به تجمعات شبانه در برخی شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی این گردهمایی‌ها به رقابت‌های انتخاباتی شباهت پیدا می‌کند؛ به‌ ویژه آنکه انتخابات شوراها نیز در پیش است. درست نیست عده‌ای با طرح ادعای دفاع از جمهوری اسلامی یا شهدا، دیگران را از دایره وفاداری به نظام خارج کنند و از این فضا برای پیشبرد رقابت‌های سیاسی خود بهره ببرند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط گفت: فضیلت در اعتدال است؛ نه باید از رهبری جلوتر حرکت کرد و نه خود را عقب‌تر از تصمیمات و تدابیر ایشان قرار داد. حفظ انسجام ملی و عبور سالم کشور از بحران، مستلزم آن است که اختلاف‌نظرها در چارچوب نقد منطقی باقی بماند و به ابزار دوقطبی‌سازی جامعه تبدیل نشود.