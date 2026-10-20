En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر
بخشایش در گفتگو با تابناک:

دو قطبی‌سازی خواست آمریکا و اسرائیل است / هر گونه مذاکره‌ای با تایید رهبری صورت می‌گیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از شعارهای تند علیه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، تاکید کرد که اعتراض باید سازنده و منطقی باشد و دو قطبی‌سازی جامعه در شرایط جنگی، برخلاف منافع ملی است.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۰۵
| |
285 بازدید

دو قطبی‌سازی همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند / هر گونه مذاکره‌ای با تایید رهبری صورت می‌گیرد

به گزارش تابناک، سوالی که در ارتباط با انتشار تصاویری از تجمع زنان کفن‌پوش و سردادن شعار علیه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، مطرح است این است که آیا این تجمع در چنین شرایط حساس کشور، با اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح برگزار شده است؟ در شرایطی که حفظ انسجام داخلی اهمیتی دوچندان دارد، هر تجمعی که به صف‌بندی خیابانی و تقابل سیاسی دامن بزند، اقدامی ناشایست و از روی هیجانات لحظه ای است.

حق اعتراض و انتقاد همواره در جوامع مختلف بوده و هست، اما این حق نباید به ابزاری برای تشدید شکاف‌های داخلی تبدیل شود؛ چراکه دو‌قطبی‌سازی و قرار دادن بخش‌های مختلف جامعه در برابر یکدیگر، همان نتیجه‌ای است که آمریکا و اسرائیل می‌توانند از آن بهره ببرند.

بر همین اساس، احمد بخشایش اردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره انتشار تصاویر تجمع زنان کفن‌پوش و سردادن شعار علیه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اظهار کرد: اینکه عده‌ای با هر انگیزه‌ای، چه با تصور انجام یک وظیفه معنوی و چه تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرونی، علیه مقامات جمهوری اسلامی شعارهای تند سر بدهند، اقدام درستی نیست؛ چراکه این رفتارها جامعه را دو قطبی می‌کند.

وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با فشارهای اقتصادی و روانی در پی ایجاد شکاف در جامعه ایران هستند و تضعیف انسجام داخلی، همان نتیجه‌ای است که می‌تواند به سود آن‌ها تمام شود.

این کارشناس روابط بین‌الملل و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران در درجه نخست به مردم متکی است، افزود: وقتی جامعه به دو دسته تقسیم شود و هر گروه در برابر گروه دیگر قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که انسجام ملی حفظ شود. رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه و دیگر ارکان کشور ممکن است حامیان و منتقدانی داشته باشند، اما تبدیل اختلاف‌نظرها به صف‌بندی خیابانی و شعارهای تند، شرایطی ایجاد می‌کند که «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود».

بخشایش اردستانی با تاکید بر اینکه البته باید میان اعتراض و تخریب تفاوت قائل شد، گفت: نقد و انتقاد، اگر با زبان منطقی و با هدف اصلاح امور مطرح شود، سازنده است و می‌تواند به پویایی جامعه کمک کند.

دو قطبی‌سازی همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند / هر گونه مذاکره‌ای با تایید رهبری صورت می‌گیرد

هیچ جنگی بدون مذاکره به پایان نرسیده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند پایان جنگ‌ها گفت: هیچ جنگی بدون مذاکره به پایان نرسیده است؛ بنابراین، صرف علاقه به مذاکره را نمی‌توان به معنای کمک به آمریکا یا چشم‌پوشی از منافع کشور دانست.

وی تأکید کرد که همه مقامات کشور خواهان عبور ایران از بحران و حفظ منافع ملی هستند و نباید چنین القا شود که طرفداران دیپلماسی، قصد تضعیف کشور یا تسلیم شدن در برابر دشمن را دارند.

بخشایش اردستانی همچنین یادآور شد: تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان و مذاکرات، روندی مستقل از ساختارهای تصمیم‌گیری کشور ندارد و از مسیر شورای عالی امنیت ملی و با تأیید رهبری دنبال می‌شود؛ از همین رو، شعار دادن علیه مسئولان به دلیل اصل مذاکره نادرست است.

رقابت انتخاباتی را به نام دفاع از نظام جا نزنیم

این کارشناس روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در بخش دیگری از سخنانش به تجمعات شبانه در برخی شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی این گردهمایی‌ها به رقابت‌های انتخاباتی شباهت پیدا می‌کند؛ به‌ ویژه آنکه انتخابات شوراها نیز در پیش است. درست نیست عده‌ای با طرح ادعای دفاع از جمهوری اسلامی یا شهدا، دیگران را از دایره وفاداری به نظام خارج کنند و از این فضا برای پیشبرد رقابت‌های سیاسی خود بهره ببرند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط گفت: فضیلت در اعتدال است؛ نه باید از رهبری جلوتر حرکت کرد و نه خود را عقب‌تر از تصمیمات و تدابیر ایشان قرار داد. حفظ انسجام ملی و عبور سالم کشور از بحران، مستلزم آن است که اختلاف‌نظرها در چارچوب نقد منطقی باقی بماند و به ابزار دوقطبی‌سازی جامعه تبدیل نشود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس دولت عباس عراقچی پزشکیان تجمعات شبانه توهین به رئیس جمهور دو قطبی سازی جامعه
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید
آخرین اخبار
۴ غذای پاییزی که به کنترل فشار خون کمک می‌کنند
دو قطبی‌سازی خواست آمریکا و اسرائیل است / هر گونه مذاکره‌ای با تایید رهبری صورت می‌گیرد
هوش مصنوعی؛ ناجی یا تهدیدگر زمین؟
برای رهایی از بی‌خوابی سراغ منیزیم برویم یا ملاتونین؟
چرا کسی درباره دعوت دنیس درگاهی چیزی نمی‌گوید/ ۱۵ نفر بدون ویزا در لابی هتل نشستند و بازی‌های تیم ملی را دیدند/ نهادهای نظارتی در کشور ما فوتبال را رها کرده‌اند
خطر در کمین بیضایی، کیارستمی و حاتمی کیای جدید!
برگزاری نمایشگاه اکسپو و جام جهانی فوتبال نشان امنیت برای عربستان نیست/ زنان سعودی باید بتوانند قهوه لاته بنوشند!
پلیس خواستار تعویق بازی حساس لیگ قهرمانان اروپا
امسال برای دیدن شهاب‌ها باید بیشتر صبر کرد
افزایش قیمت نفت در میانه درگیری‌های عربستان و یمن
هشدار وزارت خارجه درباره سفر به فرانسه، بلژیک و ایتالیا
تهدید دوباره ترامپ: ضربات بسیار سختی به ایران وارد می‌کنیم
سخنگوی سپاه: دنیا خواهد دید چه خواهد شد!
دیدار لاوروف با سرلشکر محسن رضایی + عکس
راهی ساده برای استفاده از حداکثر سرعت اینترنت
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۴۲ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s33
tabnak.ir/005s33