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راز مرگ دو دختر نوجوان در محله ابوذر تهران

دو دختر نوجوان که پس از حضور در خانه‌ای در محله ابوذر تهران جان خود را از دست دادند، قربانی مصرف قرص و مشروبات الکلی شدند؛ در این پرونده دو پسر جوان بازداشت شده‌اند و تحقیقات جنایی برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۰۲
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2018 بازدید
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۵
حادثه

به گزارش تابناک؛ با دریافت گزارشی مبنی بر مرگ مشکوک دو دختر جوان در خانه‌ای واقع در محله ابوذر تهران، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. ششم مردادماه سال ۱۴۰۴، مرگ دو دختر ۱۷ و ۱۸ساله در خانه‌ای در محله ابوذر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. پس از اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران راهی محل حادثه شدند و با پیکر بی‌جان دو دختر نوجوان مواجه شدند.

بررسی‌های اولیه در صحنه نشان می‌داد خانه متعلق به یکی از پدربزرگ‌های دو پسر جوان بوده است. همچنین در جریان بازرسی از محل، تعدادی قرص و یک بطری مشروبات الکلی کشف شد که احتمال ارتباط مرگ دو دختر با مصرف این مواد را مطرح کرد.

تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد دو دختر جوان به دعوت دو پسر به این خانه رفته بودند، اما پس از وخامت حال آنها و مرگشان، پسران جوان محل حادثه را ترک کرده و متواری شده بودند.

در نخستین مرحله از تحقیقات، کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه یکی از متهمان را شناسایی کنند. این متهم پس از هماهنگی با مرجع قضایی بازداشت و برای انجام تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شد.

اعترافات اولیه متهم درباره شب حادثه

متهم در جریان بازجویی‌ها مدعی شد که به همراه دوستش، دو دختر جوان را به خانه پدربزرگش دعوت کرده بودند و در آنجا به آنها قرص و مشروبات الکلی داده‌اند. به گفته این متهم، پس از مصرف این مواد، حال دو دختر وخیم شده و آنها جان خود را از دست داده‌اند.

این جوان در ادامه مدعی شد که از قبل با دو دختر آشنایی داشته و مسئولیت دادن قرص و مشروبات الکلی به آنها را متوجه دوستش دانست و خود را در این ماجرا بی‌تقصیر معرفی کرد.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند دومین متهم پرونده را نیز که از زمان وقوع حادثه متواری شده بود، شناسایی کنند. مأموران پس از هماهنگی با بازپرس جنایی، به مخفیگاه این جوان رفتند و او را بازداشت کردند.

متهم دوم نیز در جریان بازجویی‌های اولیه، مسئولیت دادن قرص و مشروبات الکلی به دو دختر را متوجه دوستش دانست و ادعا کرد که در این ماجرا نقشی نداشته است.

با وجود اظهارات متهمان، تحقیقات برای مشخص شدن نقش هر یک از آنها در مرگ دو دختر نوجوان و روشن شدن علت دقیق فوت همچنان ادامه دارد؛ بنابراین گزارش، با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران، پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف زوایای پنهان این حادثه در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

منبع: رکنا

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دختر نوجوان مرگ مشروبات الکلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
27
13
پاسخ
این هم از عواقب بی بندوباری و کشف حجاب این زمانه است حجاب که نباشد خطرناک میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
1
21
پاسخ
امان از مشروبات دست ساز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
6
25
پاسخ
همه چیزو بچسبانید به دم بی حجابی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
9
12
پاسخ
بی بند و باری و ولنگاری و بی حیایی بد عاقبتی دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
خجالت بکش داری در مورد دو دختر نوجوون حرف می زنی. این چه طرز حرف زدنه؟
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