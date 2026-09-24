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مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان

دو خواهر خردسال در یکی از روستاهای سراوان بر اثر گزش سیه‌مار که میان پتوها پنهان شده بود، جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۵۴
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مار



به گزارش تابناک؛ دو خواهر ۷و ۱۲ساله در یکی از روستاهای سراوان بر اثر مارگزیدگی جان باختند.

براساس گزارش‌های منتشر شده، این حادثه نیمه‌های شب دوشنبه گذشته در روستای گروانی رخ داده است. آن شب خانواده بلوچ‌زهی بعد از صرف شام، همگی به خواب رفتند. سدنا و خدیجه ۷و ۱۲ساله در یکی از اتاق‌ها و در کنار هم خوابیده بودند اما صبح که شد، هر دو با علائمی از جمله استفراغ و بدحالی شدید از خواب بیدار شدند.

خانواده پس از بررسی محل خواب، با یک سیه‌مار که در میان پتوها پنهان شده بود مواجه شدند و هر دو کودک به سرعت به بیمارستان شهرستان سراوان انتقال یافتند اما تلاش پزشکان برای نجات آنها بی‌فایده بود و هر دو خواهر جانشان را از دست دادند.

این حادثه در حالی رخ داد که حدود ۲ماه قبل‌تر نیز یکی از دختران خردسال خانواده بر اثر غرق‌شدگی جان باخته بود.

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مارگزیدگی دو خواهر سراوان مرگ
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