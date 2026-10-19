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پایان فرار ۵ ساله متهم به قتل مأمور پلیس

متهم پرونده شهادت مأمور کلانتری گاندی که برای دومین بار پای میز محاکمه حاضر شد، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و مسئولیت تیراندازی‌ها را به گردن همدست کشته‌شده‌اش انداخت.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۹۹
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متهم

به گزارش تابناک؛ مرداد سال ۱۴۰۰ درگیری ماموران کلانتری گاندی با ۲ سارق به تیراندازی و شهادت استوار یاسر طاهری منجر شد. ۲ سال بعد از حادثه همان متهمان در جریان درگیری با ماموران در فردیس کرج، یک افسر و یک سرباز را هدف گلوله قرار دادند.

پلیس آگاهی تهران و البرز مخفیگاه آنها را شناسایی کردند. عملیات دستگیری آنها به درگیری مسلحانه دیگری انجامید که در جریان آن یکی از متهمان کشته شد و دیگری گریخت. متهم فراری سرانجام پس از ۵ سال دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه او یک قبضه سلاح، تعدادی فشنگ و چند صداخفه‌کن به دست آمد.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، هاشم به اتهاماتی از جمله قتل، شروع به قتل، حمل سلاح غیرمجاز و سرقت در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

شناسایی متهم توسط یک شاهد

نماینده دادستان در تشریح دلایل اتهام قتل گفت، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تیراندازی از سمت شاگرد خودرو انجام شده است. ۲ گلوله به استوار طاهری و یک گلوله نیز به بدنه خودرو اصابت کرده بود. پوکه‌های کشف‌شده و نحوه اصابت گلوله‌ها نیز این فرضیه را تأیید می‌کند.

نماینده حقوقی فراجا هم از شناسایی متهم توسط سربازی خبر داد که هنگام شهادت استوار طاهری در صحنه حضور داشت. به گفته او، مشخصاتی که این سرباز پیش از دستگیری از عامل تیراندازی ارائه کرده بود، با متهم مطابقت داشت.

درخواست قصاص از سوی مادر شهید

مادر شهید نیز به عنوان تنها ولی‌دم درخواست قصاص کرد. در ادامه، یکی از ماموران مجروح‌شده در درگیری فردیس توضیح داد که متهمان، پس از مشکوک شدن پلیس به خودروی سمند، فرار کردند و به سمت ماموران آتش گشودند و قصد داشتند خودروی پلیس را سرقت کنند.

اظهار بی‌گناهی متهم در دادگاه

هاشم در دفاع از خود اتهامات را نپذیرفت و مدعی شد سیروس، همدست کشته‌شده‌اش، عامل تیراندازی به استوار طاهری و ماموران فردیس بوده است. او همچنین ادعا کرد هنگام درگیری فردیس سلاحی نداشته و از سرقتی بودن خودروی سمند بی‌خبر بوده است.

من فقط می‌خواستم مانع تیراندازی او شوم

جلسه دادگاه برای بررسی‌های بیشتر تجدید شد که پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، هاشم دیروز برای دومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.

وی گفت: سیروس از من خیلی کوچک‌تر بود و به واسطه برادرش با او دوست شدم. در هر دو ماجرا او بود که به سمت ماموران شلیک کرد و من فقط می‌خواستم مانع او از تیراندازی شوم.

پس از دفاعیات متهم و وکیل‌مدافعش، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

منبع: همشهری آنلاین

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برچسب ها
قتل پلیس کلانتری گاندی گلوله سلاح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ترک اوغلی
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
1
پاسخ
اگر دفاعیات او مورد قبول واقع شود؟؟؟چرا 5سال متواری شده بود؟؟؟
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