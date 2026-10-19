سردار نقدی: آمریکا درباره ایران دچار اشتباه شد

سردار نقدی گفت: دشمن به‌خوبی می‌داند که هرگونه تجاوز مجدد، پاسخی به‌مراتب کوبنده‌تر و اثرگذارتر به دنبال خواهد داشت.

به گزارش تابناک؛ سردار پاسدار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دویست‌وسی‌ودومین اجتماع بزرگ مردم ولایتمدار شهرستان بابل و آیین بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار داشت: آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی با دروغ‌پردازی و خیال‌پردازی درباره عملیات‌های خود تصور می‌کردند در ایران با استقبال مواجه می‌شوند، اما در میدان با مقاومت جانانه مردم، عشایر، روستاییان و رزمندگان ایرانی روبه‌رو شدند.

وی با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شده‌اند، افزود: ملت ایران با هر سلاح و امکانی در برابر متجاوزان می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به ناتوانی دشمن در تحقق اهداف خود تصریح کرد: امروز تنها قابلیتی که برای دشمن باقی مانده، شلیک موشک و بمباران کور است؛ درحالی‌که رزمندگان اسلام با تکیه بر فرمان قرآن کریم پاسخ دندان‌شکنی به تجاوزات داده‌اند و دشمن به‌خوبی می‌داند که هرگونه تجاوز مجدد، پاسخی به‌مراتب کوبنده‌تر و اثرگذارتر به دنبال خواهد داشت.

فشار اقتصادی و ایجاد تفرقه؛ امید دشمن برای مقابله با ملت ایران

نقدی با تأکید بر اینکه دشمن امروز به دنبال ایجاد تفرقه و فشار اقتصادی بر معیشت مردم است، خاطرنشان کرد: ملت بصیر و قهرمان ایران با تأسی به مکتب اهل‌بیت (ع) و حضرت زینب کبری (س)، در برابر مشکلات مادی و نوسانات قیمت‌ها، دین و ایمان خود را معامله نمی‌کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از فداکاری و همراهی مردم در پشتیبانی از جبهه‌ها، از ایثار عشایر و پیرزنان روستایی در کمک‌رسانی به رزمندگان یاد کرد و این روحیه را نشانه اصالت، شرافت و ریشه‌دار بودن ملت ایران دانست.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تأکید کرد: پیوند اعتقادی و پایبندی مردم ایران به ارزش‌های دینی، از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور در مواجهه با فشارهای دشمنان است؛ ظرفیتی که در بزنگاه‌های حساس، خود را در قالب حضور و پشتیبانی مردم از کشور و جبهه مقاومت نشان داده است.

تأکید سردار نقدی بر ویژگی‌های اخلاقی و مکتبی رهبر انقلاب

نقدی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از ویژگی‌های اخلاقی و مکتبی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: عظمت ارزش‌ها و تقوا در وجود رهبران الهی این انقلاب متجلی است؛ رهبری که از دوران جوانی در خط مقدم جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشت و در دوران مسئولیت ریاست‌جمهوری و رهبری نیز با پاکی، پارسایی، نجابت و فقاهت زندگی کرد.

وی با اشاره به آنچه پاک‌دستی و ساده‌زیستی رهبران انقلاب خواند، افزود: در تمام دوران مسئولیت ایشان، اموالی به دارایی‌های شخصی وی یا خانواده‌اش اضافه نشد.

موج نهضت اسلامی از ایران به جهان گسترش یافته است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به اعتراضات و بیداری شکل‌گرفته در کشورهای غربی و حتی در داخل ارتش آمریکا در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن، گفت: موج نهضت اسلامی که از خیابان‌های شهرهای مختلف ایران برخاسته، اکنون جهان را فراگرفته است.

وی با تأکید بر استمرار ایستادگی ملت ایران در مسیر آرمان‌های خود خاطرنشان کرد: ملت ایران با پایبندی به عهد خود با خداوند و ولایت، تا پیروزی نهایی از پای نخواهد نشست و انتقام خون شهدای خود را خواهد گرفت.

نقدی همچنین حذف رژیم صهیونیستی و اخراج کامل آمریکا از منطقه را از اهدافی دانست که ملت ایران در مسیر ایستادگی و مقابله با دشمنان دنبال می‌کند.

منبع: تسنیم