قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد

سکه امامی امروز ۲۶۹.۳ میلیون و سکه بهار آزادی ۲۵۸.۷ میلیون معامله شد و این یعنی شکاف ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی اما جالب آنکه سکه امامی رشد بیشتری نسبت به بهار آزادی (+۰/۹۴٪) داشت و این شکاف را بیشتر کرد.

قیمت طلا و سکه امروز در حالی سراسر سبزپوش شد که دلار با جهش ۳,۶۰۰ تومانی به ۲۶۶,۵۰۰ تومان رسید و سکه امامی با رشد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان صعود کرد اما نکته‌ قابل تامل امروز، تنها بازنده‌ بازار است به طوری که ربع سکه برخلاف همه‌ی قطعات، عقب‌نشینی کرد .

در بازار امروز قیمت دلار به ۲۶۲,۹۰۰ تومان رسید که نسبت به دیرپز که ۲۶۶,۵۰۰ تومان بود۳,۶۰۰ تومان افزایش قیمت داشت.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۶,۰۰۳,۰۰۹ تومان شد درحالی که دیروز ۲۶,۲۸۰,۰۶۸ تومان بود که ۲۷۷,۰۵۹ تومان گرانتر شد همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار امروز ۳۴,۶۱۸,۴۰۲ تومان شد که دیروز ۳۵,۰۴۰,۰۹۰ تومان بود و ۴۲۱,۶۸۸ تومان گرانتر شده است.

هر مثقال طلای آب شده روز گذشته ۱۱۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز ۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان شد و جهش ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد.

قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که در بازار امروز با جهش ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومانی به ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است.

قیمت سکه بهار آزادی دیروز ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان گرانتر شد و به ۲۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید.

قیمت نیم‌سکه دیروز ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان گرانتر شد و به ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید. ربع سکه دیروز ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که صعود۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانی داشت . همچنین قیمت سکه یک‌گرمی دیروز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود و امروز با ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش به ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید. همچنین انس طلا دیروز ۴۱۴۲ دلار قیمت خورد درحالی که در بازار امروز به ۴۱۵۲/۹۰ دلار رسید .

دلار، تنها موتور محرکه‌ی واقعی امروز

به نظر می رسد رشد ۱/۳۷ درصدی دلار یعنی از ۲۶۲,۹۰۰ به ۲۶۶,۵۰۰ تومان بخش عمده‌ رشد طلای خام را توضیح دهد همچنین طلای خام حتی کمی عقب‌تر از رشد مورد انتظار حرکت کرده که نشانه‌ آنکه در بخش طلای خام، خبری از حباب نیست و بازار واقعی و منطقی عمل می‌کند است.

طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار و آب‌شده تقریباً هم‌گام با هم حرکت کردند که رشد این بخش، نتیجه تقاضای واقعی و جهش ارزی است و حباب معناداری که وجود ندارد بنابراین برای خریدار مصرفی و بلندمدت، امن‌ترین بخش بازار همین‌جاست.

اما سکه امامی امروز ۲۶۹.۳ میلیون شد که دیروز ۲۵۸.۷ میلیون معامله می شد و شکاف ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی رقم جالب توجهی است و جالب آنکه سکه امامی رشد بیشتری نسبت به بهار آزادی داشت و این شکاف را بیشتر کرد .

همچنین در درصد رشد، سکه یک‌گرمی و ربع سکه هم پیشتاز بودند و این رشد فراتر از دو برابر میانگین بازار است که نشانه‌ی ورود پول خرد و داغ به بخش سکه‌های کم‌وزن است و سیگنالی که معمولاً پیش از اصلاح یا نوسان شدید ظاهر می‌شود.

عقب‌ماندگی نسبی انس جهانی؛ بازار داخلی پیش‌رو

انس جهانی امروز هم رشد کرد، اما بازار داخلی به‌طور میانگین ۱ تا ۱/۵ درصد بالا رفت و این یعنی تمام رشد بازار داخلی، محصول جهش ارزی است و نه گرمای فلز زرد در بازارهای جهانی.

بنابراین اگر انس در روزهای آینده روند صعودی جدی بگیرد، پتانسیل رشد مضاعف برای بازار ایران وجود دارد؛ اما اگر انس ریزش کند و دلار هم تثبیت شود، احتمال اصلاح و تخلیه‌ی حباب سکه‌ها بالا می‌رود.

ازسویی دیگر برخلاف دیروز که رشد نامتوازن و حبابی بود، امروز رشد همه‌جانبه اما منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛ طلای خام هم‌گام با ارز بالا رفته و سکه‌ها نیز رشد کرده‌اند.