قیمت طلا و سکه امروز ۲۷ مهر/ بازار طلا سبزپوش شد

بازار طلا و سکه امروز، زخم‌های دیروزش را ترمیم کرد و پس از یک روز نزولی معاملات امروز رنگ دیگری به خود گرفت و مسیر بازار تغییر کرد، اما پشت این بازگشت، یک نیروی بیرونی ایستاده که همین چند روز پیش، درست در نقطه‌ی مقابل قرار داشت؛ نیرویی که رفتارش در روزهای آینده، می‌تواند همه‌چیز را دوباره زیر و رو کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز با یک موج صعودی گسترده روبه‌رو شد ؛ به طوری که این رشد هم‌زمان با افزایش انس جهانی طلا از ۴,۱۶۶ به ۴,۱۷۹ دلار همراه بود و برخلاف روز گذشته که افت قیمت‌ها ناشی از عوامل داخلی بود، امروز عوامل جهانی دست به کار شده‌اند و باعث شده‌اند تقریباً تمام قطعات بازار با رشد قیمت همراه شوند.

دیروز سرخ و امروز سبز !

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۹۵۹,۰۰۰ تومان بود و امروز با ۲۳۴,۰۰۰ تومان افزایش به ۲۶,۱۹۳,۰۰۰ تومان رسید همچنین سکه بهار آزادی روز گذشته ۲۵۴,۵۵۰,۰۰۰تومان بود که امروز۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت و به ۲۵۶,۷۴۰,۰۰۰تومان رسید.

همچنین قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۶۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان بود که امروز ۳,۰۹۰,۰۰۰تومان گرانتر شد و به ۲۶۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان رسید . قیمت نیم سکه دیروز ۱۳۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود که در بازار امروز۲,۳۵۰,۰۰۰تومان افزایش پیدا کرد و به ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.

قطعات کوچک اما حرف بزرگ ...

قیمت ربع سکه دیروز ۷۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود که امروز ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان گرانتر از دیروز قیمت خورد و به ۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان رسید و انس طلا نیز از ۴,۱۶۶ دلار به ۴,۱۷۹ رسید .

پایان رکود یک‌روزه

اما در بازار امروز انس طلا ۱۳ دلار رشد کرد و به ۴,۱۷۹ دلار رسید و اگرچه این رشد در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد، اما در بازارهای داخلی که حساسیت بالایی به انس دارند، اثر خود را داشت و باعث شد قیمت‌ها از حالت رکود روز گذشته خارج شود.

طلای ۱۸ عیار با ۲۳۴,۰۰۰ تومانی افزایش پیدا کرد و رشد طلا امروز کاملاً هم‌راستا با رشد انس جهانی بود و جالب اینجاست که با وجود افت جزئی تتر، قیمت طلا باز هم بالا رفت.

در بازار سکه ها اما همه سکه ها ازجمله امامی، بهار آزادی، نیم و ربع سکه رشد کردند، اما شدت رشد متفاوت بود . سکه امامی با ۳ میلیون تومان افزایش، همچنان پیشتاز رشد مطلق است و پس از آن بیشترین رشد درصدی متعلق به ربع سکه و نیم سکه بود که این پیام را دارد که تقاضا در قطعات کوچک‌تر بیشتر شده است و یا حباب این قطعات در حال پر شدن است.

اما به نظر می رسد که اگر انس جهانی دوباره به زیر ۴,۱۷۰ دلار برگردد، رشد امروز احتمالاً موقتی خواهد بود اما از آنجایی که بازار طلا وابستگی شدیدی به انس دارد و هرگونه خبر منفی از اقتصاد جهانی سریعاً قیمت‌ها را تغییر می دهد بنابراین قیمت اونس فاکتور بسیار مهمی در تعیین قیمت های داخلی دارد.

اما به نظر می‌رسد اصلاح فنی روز گذشته به پایان رسیده و بازار وارد یک موج صعودی جدید هرچند ملایم شده است بنابراین بازار امروز با کمک انس جهانی، زخم‌های دیروز را ترمیم کرد و دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفت.