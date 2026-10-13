مانع جدید هند در مسیر داروهای ایران!

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: طرف هندی با خودداری از پذیرش محموله‌های دارویی در هواپیماهای ایرانی، روند تأمین دارو را با چالش جدی روبرو کرده است.

به گزارش تابناک؛ سازمان غذا و دارو اعلام کرد: طرف هندی از ارسال محموله‌های دارویی با هواپیماهای ایرانی خودداری و روند تأمین را دشوارتر کرد.

بنا بر این گزارس؛ بخش عمده‌ای از داروهای اعصاب و روان، به‌ویژه داروهای ضدافسردگی توسط هند تأمین می‌شود.

پس از آغاز جنگ چهل روزه در اسفند 1404 و توقف پروازهای مستقیم از هند به ایران، انتقال محموله‌های مرتبط با این داروها با محدودیت مواجه شد.

همچنین خودداری طرف هندی از ارسال این محموله‌ها با هواپیماهای ایرانی، روند تأمین را دشوارتر کرد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی