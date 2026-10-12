عکس: سفیر جدید هند در حرم حضرت معصومه (س)
ویشوِش نِگی سفیر جدید کشور هندوستان در ایران به همراه هیئتی از سفارت هندوستان با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و علمای مدفون در حرم مطهر و همچنین فضای معنوی این بارگاه مقدس آشنا شد.
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