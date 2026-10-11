شاخص کل بورس عقب نشینی کرد/ خروج ۴.۸ همت پول حقیقی از معاملات خرد

بازار سرمایه پس از شروعی سبز و امیدوارکننده، در نهایت با افزایش فشار عرضه مواجه شد؛ چرخشی که به افت ۲۲ هزار و ۵۹۷ واحدی شاخص کل، سرخ‌پوشی ۶۸ درصدی نماد‌ها و خروج سنگین ۴.۸ هزار میلیارد تومان پول از معاملات خرد انجامید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در نوزدهمین روز از پاییز ۱۴۰۵، روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. بازاری که صبح امروز با امیدواری و تحرکات مثبت آغاز شده بود، در ادامه مسیر با تغییر جهت ناگهانی مواجه شد و در نهایت کام بسیاری از سهامداران را تلخ کرد. این چرخش روند، بار دیگر نشان داد که سایه تردید همچنان بر سر تالار شیشه‌ای سنگینی می‌کند.

جزئیات افت شاخص‌های بورس

معاملات امروز در حالی پایان یافت که شاخص کل بورس با کاهش ۲۲ هزار و ۵۹۷ واحدی، افت ۰.۲۷ درصدی را ثبت کرد و در ارتفاع ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار واحدی آرام گرفت. نکته قابل تامل اینکه با وجود این عقب‌نشینی، بازدهی هفتگی و ماهانه شاخص کل همچنان ارقام مثبت ۵.۹ و ۱۵.۷ درصد را نشان می‌دهد که حکایت از رشد کلی بازار در روزهای اخیر دارد.

در سایر نماگرهای اصلی بازار نیز فضای منفی حاکم بود؛ به‌طوری که شاخص قیمت وزنی-ارزشی با افت بیش از ۳ هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش بیش از ۷ هزار واحدی، عدد ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار واحد را به نمایش گذاشت. این هم‌سویی شاخص‌ها نشان‌دهنده فراگیری فشار فروش در سطوح مختلف بازار بود.

ارقام و آمار معاملاتی بازار سهام

از منظر حجم و ارزش معاملات، بورس تهران همچنان عددهای قابل‌توجهی را جابه‌جا می‌کند. ثبت بیش از یک میلیون و ۵۹۳ هزار معامله با ارزش معاملاتی بالغ بر ۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، نشان از گردش نقدینگی بالا در بازار دارد. ارزش کل بازار سرمایه نیز در پایان وقت امروز به رقم ۲۸ هزار و ۲۲۰ همت (معادل ۱۰۵.۷ میلیارد دلار) رسید.

نگاهی به تابلو معاملات نشان می‌دهد که در روزِ قرمزِ بازار، ۶۸ درصد از نمادها (۶۴۱ نماد) در محدوده منفی بسته شدند و تنها ۳۳ درصد بازار توانستند در جبهه مثبت باقی بمانند. با این وجود، تقابل سفارشات خرید (۶.۱ همت) و فروش (۳.۸ همت) نشان می‌دهد که قدرت خریداران در لایه‌های زیرین بازار همچنان فعال است.

وضعیت نقدینگی: خروج یا ورود؟

مهم‌ترین بخش تحلیلی امروز، خروج ۴.۸ همت پول حقیقی از معاملات خرد بود. این جریان خروج در گروه‌های مختلف متفاوت بود؛ به طوری که صندوق‌های درآمد ثابت (با ۲ همت)، شیمیایی (۱.۵ همت)، بانک (۱.۱ همت) و خودرویی‌ها (۷۶۸ میلیارد تومان) بیشترین خروج نقدینگی را تجربه کردند. نمادهایی نظیر «وبملت»، «تابان»، «خودرو» و «وتجارت» صدرنشین لیست خروج پول بودند.

در مقابل اما، مسیر ورود پول به بخش‌هایی از بازار باز ماند. گروه‌های عرضه برق، کانه فلزی و صندوق‌های اهرمی توانستند نظر حقیقی‌ها را جلب کنند و نمادهایی مانند «فملی»، «فزر»، «مبین» و «ونوین» در لیست پرطرفدارهای جذب سرمایه قرار گرفتند.

در مجموع، بازار امروز نشان داد که هیجانات کوتاه‌مدت همچنان نقش پررنگی در تعیین مسیر شاخص دارند. برای روزهای آینده، تثبیت بالای حمایت‌های کلیدی و تداوم ورود پول به گروه‌های پیشرو، حیاتی‌ترین فاکتور برای بازگشت به فاز صعودی خواهد بود.