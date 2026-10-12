اعتراف هولناک پدرزن به قتل داماد در شهرری

به گزارش تابناک؛ ناپدید شدن چندماهه مردی در شهرستان ری با اعتراف پدرزنش به قتل او فاش شد.



تحقیقات پلیس آگاهی پس از شکایت خانواده آغاز شد و بررسی‌ها نشان داد مقتول پیش از ناپدید شدن با پدرزنش اختلاف داشته است.



پدرزن در بازجویی‌ها مدعی شد به دلیل آزار دخترش از سوی داماد، به خانه او رفته و پس از درگیری با ضربات چکش او را به قتل رسانده است.



به گفته پلیس، متهم اعتراف کرده جسد را داخل پتو پیچیده و در بیابان‌های اطراف شهرستان ری دفن کرده است.



پرونده پس از صدور قرار بازداشت موقت برای دو متهم، برای رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری ارسال شد

منبع: هفت صبح