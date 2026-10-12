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اعتراف هولناک پدرزن به قتل داماد در شهرری

راز ناپدید شدن چندماهه مردی در شهرستان ری با اعتراف پدرزنش به قتل او فاش شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۶۹
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به گزارش تابناک؛ ناپدید شدن چندماهه مردی در شهرستان ری با اعتراف پدرزنش به قتل او فاش شد. 

تحقیقات پلیس آگاهی پس از شکایت خانواده آغاز شد و بررسی‌ها نشان داد مقتول پیش از ناپدید شدن با پدرزنش اختلاف داشته است.

پدرزن در بازجویی‌ها مدعی شد به دلیل آزار دخترش از سوی داماد، به خانه او رفته و پس از درگیری با ضربات چکش او را به قتل رسانده است.

به گفته پلیس، متهم اعتراف کرده جسد را داخل پتو پیچیده و در بیابان‌های اطراف شهرستان ری دفن کرده است.

پرونده پس از صدور قرار بازداشت موقت برای دو متهم، برای رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری ارسال شد

منبع: هفت صبح

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قتل داماد پدرزن شهرری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
6
پاسخ
باز هم مهریه اولین مقصره بابا تمامش کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
اولا خوبش کرده مگر دختر اسیر دست شوهره ببین چقدر دختر بنده خدا را اذیت کرده که پدر برای پاره تنش رفته و انتقامش و گرفته
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