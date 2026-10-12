En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

رازهای سر به مهر زنجانی از دلیل بازداشتش

بابک زنجانی با انتشار مطلبی، از دلیل بازداشت خود در دوران برجام نوشته است که ادعا‌های قابل تاملی در آن وجود دارد که نیازمند بررسی است.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۵۹
| |
1452 بازدید
بابک زنجانی

به گزارش تابناک؛ یک هفته مانده به بازداشت من در سال ۱۳۹۲، وزارت نفت درخواست داشت وجه دو میلیارد دلاری موجود در حساب خود نزد بانک مالزی، به روسیه منتقل شود. این وجه منتقل و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. ‏

در همان زمان، بیژن زنگنه و اسحاق جهانگیری به دستور حسن روحانی به شورای عالی امنیت ملی رفتند و شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را درباره موضوع این انتقال تصویب کرد. ‏

معاون اقتصاد و فناوری شورای عالی امنیت ملی، در نامه خیلی محرمانه شماره ۱۶۸/۵۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ خطاب به دادستان محترم کل کشور، مصوبات جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع پرونده را چنین ابلاغ کرده است.

بیشتر بخوانید

 تکلیف بدهی بابک زنجانی نامعلوم باقی ماند 
 اظهارات جنجالی بابک زنجانی/ پای کارشکنی تیم «زنگنه» در میان است؟ 

‏پرهیز از افشای اطلاعات پیرامون موضوع و نیز ماهیت شرکت نیکو و دریافت وجوه دریافتی از زنجانی، عدم استفاده از بانک‌های آمریکایی نظیر جی‌پی‌مورگان در عملیات جابه‌جایی وجوه به دلیل امکان توقیف وجوه در راستای دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ رئیس‌جمهور آمریکا، و همچنین اتخاذ ترتیباتی از طرف وزارت اطلاعات برای جابه‌جایی وجوه به روسیه با پشتیبانی و حمایت آقای پوتین بوده است واز جایی دریافت نشود؛ ‏پس از آن، دو‌میلیارد دلار پول عودت داده شد و یک روز بعد، من بازداشت شدم و سال‌ها نیز زندانی، مخفی و اجازه ورود این پول به کشور داده نشد تا فسادی ساختگی به دولت قبل و مسئولان آن و من نسبت داده شود. ‏پشت این ماجرا برجام و توافق برای زمینگیر کردن شبکه تحریم قرار داشت؛ برجامی که موساد با تیمی آن را هدایت می‌کرد. ‏ به‌زودی صوت‌های بازجویی محمود زیبایی بازجوی بانک‌مرکزی، از متهمان پرونده نزد قاضی صلواتی را منتشر خواهم کرد؛ فردی که کل پرونده را کپی کرده و در اختیار موساد قرار داده است و درجلوگیری ورود پول‌ها تلاش زیادی میکرد.


رازهای سر به مهر زنجانی از دلیل بازداشتش

رازهای سر به مهر زنجانی از دلیل بازداشتش

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
بابک زنجانی بازداشت پرونده بابک زنجانی علت بازداشت برجام وزارت نفت بیژن زنگنه اسحاق جهانگیری برگشت پول حسن روحانی قاضی صلواتی
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکلیف بدهی بابک زنجانی نامعلوم باقی ماند
وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد
زنجانی ایمیل‌های وزارت نفت را ازداخل زندان هک کرد!
واکنش وزارت نفت به شرط شرکای بابک زنجانی
ضرر ۸۰۰ میلیون دلاری زنجانی به وزارت نفت
وزارت نفت: اموال بابک زنجانی را قسطی نمی‌فروشیم
ماجرای نفتکش خبرساز بابک زنجانی چه بود؟+عکس
واکنش زنگنه به شایعه درگیری با روحانی
اظهارات جنجالی بابک زنجانی/ پای کارشکنی تیم «زنگنه» در میان است؟
زنگنه: نفت رينگ بوكس سياستمداران نیست
تشریح اقدامات وزارت‌اطلاعات در پرونده‌بابک‌زنجانی
معامله مسئولان آسیایی بر سر اموال بابک زنجانی
وزارت نفت ۳.۵ میلیارد دلار از بابک زنجانی طلب دارد
بابک زنجانی ۲ ملک را به نام وزارت نفت کرده
«لابی» بابک زنجانی همچنان فعال است
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۲ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rmB
tabnak.ir/005rmB