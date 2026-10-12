رازهای سر به مهر زنجانی از دلیل بازداشتش

به گزارش تابناک؛ یک هفته مانده به بازداشت من در سال ۱۳۹۲، وزارت نفت درخواست داشت وجه دو میلیارد دلاری موجود در حساب خود نزد بانک مالزی، به روسیه منتقل شود. این وجه منتقل و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. ‏

در همان زمان، بیژن زنگنه و اسحاق جهانگیری به دستور حسن روحانی به شورای عالی امنیت ملی رفتند و شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را درباره موضوع این انتقال تصویب کرد. ‏

معاون اقتصاد و فناوری شورای عالی امنیت ملی، در نامه خیلی محرمانه شماره ۱۶۸/۵۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ خطاب به دادستان محترم کل کشور، مصوبات جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع پرونده را چنین ابلاغ کرده است.

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‏پرهیز از افشای اطلاعات پیرامون موضوع و نیز ماهیت شرکت نیکو و دریافت وجوه دریافتی از زنجانی، عدم استفاده از بانک‌های آمریکایی نظیر جی‌پی‌مورگان در عملیات جابه‌جایی وجوه به دلیل امکان توقیف وجوه در راستای دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ رئیس‌جمهور آمریکا، و همچنین اتخاذ ترتیباتی از طرف وزارت اطلاعات برای جابه‌جایی وجوه به روسیه با پشتیبانی و حمایت آقای پوتین بوده است واز جایی دریافت نشود؛ ‏پس از آن، دو‌میلیارد دلار پول عودت داده شد و یک روز بعد، من بازداشت شدم و سال‌ها نیز زندانی، مخفی و اجازه ورود این پول به کشور داده نشد تا فسادی ساختگی به دولت قبل و مسئولان آن و من نسبت داده شود. ‏پشت این ماجرا برجام و توافق برای زمینگیر کردن شبکه تحریم قرار داشت؛ برجامی که موساد با تیمی آن را هدایت می‌کرد. ‏ به‌زودی صوت‌های بازجویی محمود زیبایی بازجوی بانک‌مرکزی، از متهمان پرونده نزد قاضی صلواتی را منتشر خواهم کرد؛ فردی که کل پرونده را کپی کرده و در اختیار موساد قرار داده است و درجلوگیری ورود پول‌ها تلاش زیادی میکرد.





منبع: فارس